Vice Ganda sa Rome hinarang ng ‘Showtime’

Naku, Dondon, hindi na pala matutuloy ang alis ni Vice Ganda pa-Rome, Italy para sa “ASAP Natin ‘To” in Rome sana this Saturday (November 16). Kahit naka-announce na noong una na magge-guest siya roon, hindi na raw siya pinayagan pa na mag-absent sa “It’s Showtime”.

Tama ba ang narinig ko na hindi gusto ng madlang people na diehards ng “It’s Showtime” na hindi siya napapanood sa show sa tuwing uma-absent siya?

Eh, may ilang days din daw kasing nag-absent sa show si Vice noong nag-Japan sila. Sayang nga raw at naudlot ang pagpunta ni Vice sa “ASAP Natin ‘To” in Rome dahil magba-bonding pa naman sana sila ng nanay niyang si Mommy Rose sa lugar na ‘yon.

Well, kaya pala hindi ko na nakita sa final plugging si Vice sa event na ‘yon.

Bakit hindi na lang kaya mismong ang “It’s Showtime” ang mag-show sa Europe?

***

Annabelle super sita, talak sa wedding gown ni Sarah

While doing my deadline, nakita ko ang missed call ni Annabelle Rama. So, nag-return call ako sa Gutierrez matriarch.

Sey niya, actually, sita niya sa akin, “Mali-mali naman ang sinulat mo, nagpagawa, hindi binili ni Sarah (Lahbati) ang wedding gown niya. Baka isipin ng mga tao na yari na ang wedding gown niya at hindi ginawa for her dahil sabi mo binili niya.”

Hmph! Although wala akong matandaan na isinulat ko na binili ‘yon ni Sarah, heto pa rin ang dialogue ko, “Akala ko ba sabi mo huwag akong magbigay ng details dahil ikukuwento ni Sarah ang tungkol do’n sa isa sa show ng ABS-CBN?”

“Ah, ok,” sey ni Bisaya at kung ano-ano na ang napagkuwentuhan namin at pagkababa niya ng cellphone ay tsinek ko ang sinulat ko at malinaw na malinaw na, “Tiyak na may ‘pasilip’ siya sa isa sa mga show ng ABS-CBN tungkol sa kanyang wedding gown na kinuha abroad,” ang sinulat ko.

Naku, sabi ko na nga ba, mali ang reaction ni Bisaya sa sinulat ko, huh!

Hahaha!

Anyway, isa sa mga napagtsikahan namin ni Bisaya ay kung nakaalis na ba si Sarah ng Paris, France?

Eh, 2:30AM sa Paris nang makausap ko si Bisaya, kaya ang sagot ko, “Tita, 10:00AM ang flight ni Sarah mamaya, 7:00AM ang alis niya sa hotel dahil wala namang traffic today at holiday rito. Ihahatid siya ng relative niya na based dito dahil si Tito Abdel (Lahbati, her dad), sa Orly Airport ang flight pabalik ng Geneva (Switzerland) at pareho silang morning flights.”

Sabi na naman ni Bisaya, “Sabi sa ‘yo, sa Paris na manggagaling si Sarah, hindi na babalik ng Geneva.”

Ha? Eh, sabi ko naman Paris manggagaling si Sarah pabalik ng Philippines. Si Tita Annabelle talaga.

Anyway, ngayon nga ang dating ni Sarah ng Philippines at noong makasama ko siya sa afternoon high tea sa Hotel Costes last Sunday ay nasabing sobrang miss na miss na niya ang mag-aama niyang sina Richard Gutierrez, Zion at Kai.

“Palagi kaming naka-video calls. Miss ko na sila masyado, at least makakasama ko na uli sila,” sabi ni Sarah.

Nanibago rin daw si Sarah na mag-isa lang siya nag-fly. Hindi na raw siya sanay na alone (but not lonely dahil marami siyang pictures and videos nina Richard, Zion at Kai).

Going back to my nakakaaliw na tsikahan with Tita Annabelle, tinanong ko siya kung ano ang latest, pero wala raw.

“Parang si Anne Curtis ang topic ngayon ng lahat dahil buntis na nga,” sabi ko na lang kay Bisaya at napadako ang tsikahan namin kay Vice.

Ikinuwento ko nga sa kanya na like Richard, hindi na rin natuloy si Vice sa “ASAP Natin ‘To” in Rome.

“Naku, sayang naman, excited pa naman si Iman na sumama sa Rome!” sey niya.

Hmph!

“Sinong Iman?” pang-uusisa ko.

“Si Iman, ‘yung makeup artist na nag-aayos sa akin. ‘Di ba, makeup artist din siya ni Vice?!” sabi pa niya.

Sabi ko naman, “Tita, Eman, not Iman!”

Tawa na lang nang tawa si Bisaya at palaging mali ang pag-pronounce niya sa name ng favorite makeup artist nila ni Vice, huh!

Hahaha!

Talagang kahit madaling-araw pa sa Paris, naaliw talaga ako at hindi na nakatulog sa katatawa kay Bisaya!

Ang bongga!

***

Jana Victoria nasa ospital pa rin

Kinumusta ko naman ang kalagayan ni Jana Victoria na isinugod last weekend sa ospital. Naka-confine pa rin daw siya at hindi pa sure kung madi-discharge na kahapon.

Sabi ni Jana, “Not yet, I have other monitor pa for the heart. If there’s a result na, malalaman if I can go home na. Sabi ng nurse, hindi pa raw, pero I’m waiting for my doctor, siya ang makakapagsabi.

“I still have palpitations. Pero lower left part na lang ng body ko ‘yung may numbness,” pag-update pa ni Jana.

Sabi ko sa kanya, I’m praying for her speedy recovery.

“Thankful nga ako dahil maraming nagpe-pray for me,” sabi pa ni Jana.