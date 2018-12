Vice Ganda nilait ang acting ni Anne

Sa araw-araw na kulitan nina Anne Curtis at Vice Ganda sa “It’s Showtime,” kitang-kita na hindi makasabay nang wagas si Anne sa aktor-host. Kaya’t kahit sa pag-promote ng kanilang mga respective MMFF entries, halatang dehado talaga si Anne.

Although binigyan naman daw ng clearance ng management ang dalawang host to promote their films everyday, pero nang dahil sa husay ni Vice Ganda, mas nagmamarka ang mga kuda nito para sa “Fantastica” na nababanggit niya mula opening hanggang closing.

Mukha namang tanggap ito ni Anne kaya’t minsan nitong nasabi na kahit daw kalahati ng araw-araw nilang viewers o audience sa “It’s Showtime” ay mapanood ang entry niya, ay masaya na siya.

At kahit tinutulungan naman siya ni Vice, lagi namang “second” lang ang invitation nito para sa entry ng kaibigan at lagi pa ngang sinasabi nitong mas bongga nang unahin ng mga tao ang tumawa at sumaya kesa matakot.

May kantiyaw pa itong parang “hilaw” umano ang matakot nang hindi sumisigaw gaya ng sinasabi ni Anne sa entry niyang ­“Aurora,” hahahaha!

Now, alam na nating pagdating sa kani-kanilang interes, alam na this hahahaha! (Ambet Nabus)