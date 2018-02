Vice Ganda natakot sa boobs ni Nathalie Hart

Pantasya na ng mga kalalakihan si Nathalie Hart na bida ng Star Cinema movie na Sin Island dahil sa angkin nitong kagandahan at alindog.

Sa interview niya sa Gandang Gabi Vice, inilahad niyang sadyang iniangkop ang kanyang screen name sa kanyang palaban na image.

“My name is Princess Tinkerbell Snell. So sabi nila ‘bakit ganyan, pabebe? Pwede bang baguhin natin.’ Choice ko and my management na baguhin,” kuwento ni Nathalie.

Ka-batch niya sa Star Magic si Enrique Gil, ang ka-loveteam ni Liza Soberano na sinasabi ring kahawig ng sexy actress. Ngunit kahit sa sobra niyang ganda at nakakapang-init na dating, inamin niyang madalas siyang mapagkamalang bakla.

“Nasa L.A. ako and then may lalaking lumapit sa akin. Binibigyan niya ako ng drinks the whole night. Tapos sabi niya, ‘You look so great! Where did you have your surgery’,” natatawang kuwento ng dalaga.

Kunsabagay, parang bakla rin talaga si Natalie kapag may bet siyang boys dahil siya pa ang nanlilibre sa mga ito para makilala sila.

Palaban din talaga si Nathalie sa hubaran at wala siyang takot na ipakita ang boobs niya. Pabiro pa niyang inalok si Vice Ganda kung gusto nitong makita ang boobs niya, na siyempre ay tinanggihan naman si Vice.