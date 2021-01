Vice Ganda nag-walk, muntik tadyakan si Angeline

Sa simula, iisipin mong nabuking ni Vice Ganda ang mga sikretong malupit ni Angeline Quinto sa ginawang ‘house raid’ ng komedyante para sa kanyang YouTube channel.

Kasi nga, sa mismong kuwarto, kama ni Angeline, nakita niya ang malaking gulay na patola, pati na mga posas at dice na tungkol sa mga sexual position.

Sa simula, iiling-iling at tila takot na takot si Angeline, dahil parang nalaman ni Vice ang kanyang wild side.

Pero, mali ang hula, dahil noong makita ni Vice ang bag na Gucci ni Angeline, pilit niya itong kinuha para silipin ang laman. Sa simula, panay ang tutol ni Angeline na parang may itinatago.

Pero, nanalo si Vice at nabuksan niya ang bag ni Angeline, at nasilip ang laman. Nagtitili si Vice nang makita ang laman ng bag.

Well, ang laman kasi ng mamahaling bag ay kinatatakutan talaga ni Vice, o ng maraming tao, at `yon ay isang ahas. Lokang-loka si Vice, dahil hindi niya inaasahan na may ahas sa napakagandang bag na `yon.

At sa paglayo ni Vice sa ahas, napadpad siya sa lugar, na kung saan ay n nakapuwesto naman ang isa pang kinatatakutan niya, ang manika (Chuckie). Si Vice nga ang tipo ng tao na parang nanghihina, pinagpapawisan kapag nakakakita ng mga manika.

At `yon na nga, nagtatakbo siya palabas, pero ang nangyari, hinabol siya ng mga aso ni Angeline, kaya hindi siya agad nakalabas ng gate. Hinabol din siya ni Angeline para takutin ng ahas.

At kaloka na ang mamahaling bag ni Vice (Balenciaga) ay ginamit niyang panghampas kay Angeline, para lang hindi ito makalapit sa kanya.

“Wag kang lalapit sa akin, tatadyakan kita sa puson hanggang sa magdugo ang p@#$% mo!” banta ni Vice kay Angeline.

Pero, ang ending, nagtatakbo si Vice palabas ng bahay ni Angeline, umabot sila sa labas ng subdivision, umabot sa main road sa sobrang takot ng beki.

Pero ayaw tantanan ni Angeline si Vice, kaya ang ginawa ng bading ay sumakay ng taxi para maiwan lang ang singer.

Pero, ang ending, nagpahatid din si Vice sa taxi driver sa bahay nina Angeline, dahil nandoon nga naman ang sasakyan niya at staff niya.

“Pagod, pawis, lapot na lapot ako. Uuwe na ako! Epic fail ang house raid ko! Ako ang na-prank!” sabi ni Vice.

Kaloka, di ba? Pero, kaaliw talaga ang friendship nila, ha!

American vlogger bilib kay James Reid

In fairness kay James Reid, bet din siya ng mga American actor, vlogger, ha! Imagine, si Kevan Kenney na kasama sa pelikulang Toast noong 2017, at lumabas na rin sa Fresh Out Live noong 2020, at Vai Anitta noong 2018, ay nagkainteres na interbyuhin si James Reid.

“Big news! I’m going to be chatting with @james for two exclusive interviews and only asking him your fan questions! If you want your questions asked all you have to do is follow me & spam the comments! Share this to your story for a higher chance of getting your questions pick!” anunsiyo ni Kevan sa kanyang Instagram.

Sa radio program at personal vlog (YouTube channel) nga raw niya ipalalabas ang interview na `yon kay James.

‘A huge star in his own right’ nga ang deskripsiyon niya James.

Ilan sa mga tanong na ibinato kay James ay ang kanyang single na Soda, at kung kailan siya magku-concert online, at kung kailan sila magsasama ulit ni Nadine Lustre sa pelikula o teleserye.