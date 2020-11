Vice Ganda nabuking ‘pambababae’ ni Ryan Bang

Nabuking ni Vice Ganda ang kanyang “anak-anakan” na si Ryan Bang. Sa latest episode ng kanyang YouTube channel, napagtripan nitong mag-house raid sa condo unit ni Ryan.

Walang nagawa si Ryan sa ginawang raid ni Vice sa kanyang condo. Unlike others na maayos na maayos ang ipinapakitang bahay, halatang wala talagang kaalam-alam si Ryan at hindi nakapaghanda.

Tawa kami nang tawa sa mga nahalungkat ni Vice na gamit ni Ryan. It’s either, may tinatago o inuuwi na itong babae sa kanyang condo o pabirong hinihiritan ito ni Vice kung bading o nagpa-transplant daw.

May nakita kasing vagina self-help kit si Vice sa closet ni Ryan. Pinangatawanan ni Ryan na para raw yun sa health niya. Mas maganda raw na meron no’n sa bahay.

Naloka si Vice dahil malinaw ang nakalagay sa label na “vagina” kaya hirit nito kay Ryan, “bakit may keps ka na ba? Umamin ka, nagpa-sex change ka sa Thailand? Hahaha!”

Nag-Google pa si Vice kung para saan ito at na-amused na natatawa ito kung paano ito ginagamit. Sey ni Vice, “ang tagal ko ng bakla pero never akong nagkaroon nito!”

Pinangangatawanan ni Ryan na good daw talaga yun for health. Bukod dito, may nakita rin si Vice na Korean brand ng sanitary napkin. Katwiran ni Ryan, unisex diaper raw yun para kung sakali, biglaan may need na umihi.

Sa comment section ng vlog, naniniwala ang netizens na may babae si Ryan Bang na inuuwi nito sa condo niya.

Kean niregaluhan ng ‘dyug’ si Chynna

Ika-limang taong anibersaryo na ng kasal nina Kean Cipriano at Chynna Ortaleza. Ngayong buong pandemic, walang kasamang yaya o helper sa bahay ang mag-asawa with their two kids.

Aminado si Chynna na kung minsan, naiiyak na lang siya dahil hindi nga naman madali ang mag-full-time wife, mommy at pagkatapos, nag-o-online schooling na ang panganay na anak na si Stellar at may 1 year old siya na si Salem.

Bukod pa ang Idol sa Kusina shoot niya at ibang ganap niya bilang Kapuso at ang kanilang O.C. Records.

At dahil may pandemic, kahit na 5th anniversary nila, sa bahay lang din sila. Paandar ang anniversary gift ni Kean.

Ayon kay Chynna, magaling daw talagang magmasahe si Kean at minsan, pabirong sinisingil siya nito ng P1,500. Pero dahil anniversary nila, may inabot itong sobre sa kanya na may coupon.

An hour free massage pero tawang-tawa si Chynna dahil ang kasunod ng free massage, “with extra service.” Kaya biro nito, mukhang yung free massage lang ang gift sa kanya ng asawa at yung extra-service ay para rito na.

Nakakatuwa rin sina Chynna at Kean na walang mag-aakala noong una na magki-click pala sa isa’t isa at masasabing compatible talaga.

Ayon kay Chynna, “By far these have been the most eventful years of my life.” Sey naman ni Kean, ang kasal daw nila 3 years ago ang pinaka masayang araw ng buhay niya.