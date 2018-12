Vice Ganda mega-hiya sa paandar  ni Calvin sa Pampanga

Ang ganda talaga ni Vice Ganda, ha! Kasi nga, game na game naman si Calvin Abueva sa walang tigil na tsika tungkol sa kanila ni Vice Ganda dahil siya rin mismo ay gumagawa ng eksena para pag-usapan ito.

Kahit wala pa talagang kumpirmasyon na may namamagitan sa kanila, pero, ang echos ng madlang pipol ay “action are better than words.”

Katulad na lang ng na-upload na video kung saan si Vice ay naimbitahan sa isang beauty contest sa Pampanga at habang nagpapasalamat siya ay bigla na lang sumulpot si Calvin na may dalang bouquet of flowers at inabot sa kanyang special friend.

May dramang hahalikan sana nito sa pisngi si Vice, pero hindi naman nito itinuloy.

Pabirong pinaling ng “It’s Showtime” host ang mukha ni Calvin na tumatawa naman habang papalayo ito sa kanya.

Umani ng masigabong palakpakan at hiyawan mula sa audience ang eksenang ito ni Calvin, pero ang feeling naman ng iba ay ginawa ito ng basketbolista para pampadagdag sa saya ng nasabing okasyon, devah? Ride on na nga lang.

Pero, ang hindi malinaw ay kung bakit ­nandu’n din ito o kasama na ba talaga siya ni Vice papuntang Pampanga?

Kasi, base sa attire ni Calvin ay naka-semi formal ito na puwedeng sabihin na may ­participation ito sa nasabing okasyon o nagsuot lang ito talaga ng ganu’n para naman hindi nakakahiya lalo na’t susurpresahin nga nito si Vice onstage.

Anyway, wala namang masama sa espesyal na relasyon na ito ni Vice at Calvin as long as tanggap naman sila ng mga taong malalapit sa kanila at maayos naman ang usapan sa sinumang may nasasagasaan.

‘Yun na!

Karina ng ‘PBB’ nilait sa pagtataksil sa dyowa

Mismong boyfriend na ni Karina ­Bautista na si Christian Dronio ang naki­usap sa mga basher ng ­kanyang dyowa na tigilan na nila ito dahil hindi raw ganu’n ang ­kanyang girlfriend.

Naging controversial nga ang pag-amin ng “PBB Otso” housemate kay Kuya na may feelings siya kay Aljon Mendoza na kaka-evict pa lamang. Dahil alam ng netizens na may boyfriend nga ito sa outside world, kaya talagang binira ng netizens si Karina na kung ano-ano ang catcalls na binabato sa kanya.

Para naman ipagtanggol ang kanyang karelasyon nang apat na taon na, pumayag si Christian na maglabas ng official video kung saan ibinulgar niya ang matagal na nilang relasyon, paano sila nagkakilala, at dumating pa nga siya sa puntong nag-deactivate siya ng kanyang Facebook para hindi nga maintriga ang kanyang dyowa.

Malaki pa rin daw ang tiwala niya sa pinakamaganda ngayon sa “PBB Otso” dahil ‘yung apat na taon nilang relasyon ay matibay nang pundasyon upang manatili ang kanilang relasyon, nasa loob o labas man daw ng bahay ito.

Marami nga raw ang naaawa sa kanya lalo na’t inamin niya na nasaktan siya sa rebelasyon na iyon ni Karina, pero, malaki rin ang tiwala niya na mahal pa rin siya ng kanyang GF.

Anyway, nasa labas na rin si Aljon at kung papalaring tumagal si Karina sa loob ng bahay, sa edad niyang ‘yan, madali ring makalimutan nito ang special feelings nito para kay Aljon.

Ayon nga sa karamihan, infatuation lang ito na normal na pinagdadaanan ng sinumang bagets.