Vice Ganda, Ion super harutan sa Amanpulo

Bawing-bawi ang Christmas at New Year’s celebration ng Unkabogable Phenomenal Star na si Vice Ganda ngayong taon.

Ang daming natuwa at napa-good vibes na netizens na noong Christmas, kasama ni Vice ang pamilya ng boyfriend na si Ion Perez at ngayong New Year naman, dinalada ni Vice ang pamilya niya at ilang kaibigan, kabilang ang kanyang “angel” na si Jacque sa napaka-bonggang resort sa buong mundo, ang Amanpulo.

Kitang-kita sa ini-upload ni Vice sa kanyang YouTube video kung gaano ito kasaya sa piling ng pamilya at higit sa lahat, kay Ion na makikita rin na malapit sa mga kapatid at nanay ni Vice.

At ilan sa mga comments ng netizens sa kanilang New Year’s salubong sa Amanpulo, “From Christmas celebration to New Year’s Celebration, ibang klase talaga mga pasabog ni Vice Ganda. No dull moments, good vibes lang.”

“Ang taray ng mga helpers ni meme nakakasama sa mga gala.”

“Nakakatuwa naman ang sweet ni Meme at ni Ion pag mabuting tao ka talaga kahit anong kasarian mo makakahanap ka talaga ng taong magmamahal sayo.”

Napakaswerte ni Ion Kay Vice. Napakaswerte din ni Meme Kay Ion. Di aakalaing sila ang para sa isa’ isa. No amount of money can buy happiness. No gender can define love.”

Ruby ‘di tinalikuran ng dabarkads

Kahit na nasa America na si Ruby Rodriguez, hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga dabarkads niya.

Birthday ni Ruby at ang bestfriend niya na si Pauleen Luna ay nag-post ng birthday greeting niya para kay Ruby. At sey nga nito, naging masaya raw ang pagiging dalaga niya noon dahil sa komedyante.

“I lived my best single years because of you! May it be our adventures abroad or just simply lounging in Mapangakit with dusters on. Thank you.

“You may be far in distance but will always be in my heart (as in andito ka lang sa Pinas) I love you my bff @rodriguezruby! Happy happy birthday!!!”

Nagsunuran na rin bumati kay Ruby ang ibang dabarkads na nakaka-miss daw rito tulad ni Luanne Dy at Allan K. Pero ang pinaka-winner ang greeting ay si Joey de Leon na sey nito, “Marunong pa kaya si Ruby magtagalog? Kilala pa kaya niya tayo? Well, Maligayang Kaarawan is Happy Birthday in case you know!”

Sa isang banda, ang dabarkads ng Eat Bulaga ay patuloy na mapapanood sa GMA-7 dahil kapipirma lang nilang muli ng kontrata sa network. Making it the undisputed longest running noontime show.

Aiko, Wendell halos mabaliw sa lock-in taping

Ang pagba-Bible study araw-araw ang isa raw sa naging dahilan kaya kahit aminado ang mga director, cast ng Primadonnas 2 ay nakatagal sila at natapos nila ang halos 3 buwan na lock-in taping nila.

Pare-parehong aminado sina Wendell Ramos, Benjie Paras, Chanda Romero, Katrina Halili, Aiko Melendez at ang bagong mapapanood sa book 2 na si Sheryl Cruz na may mga personal silang struggle sa ginawang lock-in taping.

Si Wendell, nandiyang nanganak ang misis niya na wala siya at nagdesisyon na hindi na lumabas from the lock-in at hindi nakita ang bagong silang na anak at nakasama ang misis hanggang sa tapos na ang lock-in nila.

Si Aiko na ang dami nga namang inaasikaso dahil tumatakbo ito sa Quezon City at gayundin si Benjie na aminadong nami-miss ang mag-iina niya.

Pero lahat sila, very thankful sa director ng serye na si Direk Gina Alajar dahil bukod sa bible study, nagkakaroon din daw sila ng Praise & Worship.

At ngayon, tahasan nilang sinasabi na kung may expert na nga siguro sa lock-in taping, pwede na nilang i-claim ito at pwede na raw mag-seminar sa kanila.

Simula sa Lunes, sa GMA Afternoon Prime ang pagbabalik ng Primadonnas 2 na sa trailer pa lang, ang dami ng pasabog.