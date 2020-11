Vice Ganda, Ion Perez pakakasal

Never ni-reveal ni Angel Locsin kung kailan talaga ang actual date ng wedding niya sa fiance niya na si Neil Arce. Pero, hindi na nga ito natuloy at nagpasya na ang dalawa na iurong ang date ng kasal nila dahil sa COVID-19. So, most likely, matutuloy na ito sa 2021.

Dapat ay kasal na ang dalawa sa mga araw na ito dahil November 8 ang original date ng wedding nila.

“So, we were supposed to get married today. Nov. 8, 2020. Can’t wait a few more months,” sabi ni Angel.

Kinumpirma ni Neil ang sinabi ni Angel na “few more months” sa comment nito na “A few more months… can’t wait to be your husband.” Na sinagot ni Angel ng “charot” at nireplayan muli ni Neil nang, “wow ngayon pa ba kita bolahin nakadown payment na tayo.”

Kung a few more months, first quarter ng 2021 ang wedding o summer. Pero hindi na aabutin ng taon.

Sagot nila ito sa walang katotohanan na lumabas na isyu na naghiwalay na ang dalawa at wala nang kasalan na matutuloy.

Sa IG post pa rin ni Angel, puwedeng mapaisip ang makakabasa ng comments ni Neil sa pagbati sa kanila ni Vice Ganda.

Magpapakasal din ba sina Vice at ang boyfriend nito na si Ion Perez? May plano ba si Vice to push on a higher level ang relasyon nila ng boyfriend? Go rin ba ito for a same sex marriage?

Sabi kasi ni Neil, “Ikaw na next!”

At saka ito nagbiro nang, “”Wag ka papabuntis para makapag-white ka!”

Natuwa naman ang mga fan ni Vice at nagho-hope na sana nga raw, maging Mrs. Perez na ito, huh!

Bukod kay Neil, humirit din si Angel nang mag-comment din si Vice nang, “Tamis arnibal! O loko!”

At sinabi ni Angel dito na, “kala mo ikaw lang ha!”

***

Rhian naglalaba sa taping

Ang naudlot din na GMA Telebabad na “Love of My Life” na ang susunod na sasalang ngayon sa lock-in taping. Nauna na nga ang Descendants of the Sun na kasalukuyang napapanood na ngayon ang mga fresh episodes.

Nakapag-lock in taping na rin ang “Anak ni Waray vs. Anak ni Biday” at heto na, ang Love of My Life na ang sasabak sa new normal taping.

22-day lock-in taping ang mangyayari sa kanila at karamihan sa cast, first time na sasabak sa lock-in. Kung hindi kami nagkakamali, sila ang pinakamatagal na magla-lock-in dahil kadalasan, two or less than two weeks lang.

At dahil nga mahaba-haba silang magla-lock-in, puspusan ang ginagawang preparation ng cast. Pero game naman lahat, maging ang actress na si Coney Reyes.

Ayon kay Ms. Coney, “Minsan iniisip mo, kailangan ko ba talagang dalhin ‘to? Baka hanapin ko kapag nandu’n ako, mga ganu’n saka yung mga pagkain.”

Sa part naman ni Mikael, gusto raw niyang huwag magdala ng maraming gamit, More on essentials daw ang dadalhin niya at iniisip din niya, mahirap kung magkulang siya ng brief.

Portable cooker naman ang dadalhin ni Carla na anytime raw na magutom siya or gusto ng iba ng pagkain, may travel cooker siya na magagamit.

Sa kanilang lahat, si Rhian Ramos pa lang ang masasabing nakaranas na ng lock-in taping dahil sa I Can See You at natutunan na rin daw niya na dalhin lang ang talagang kailangan. At isa sa mahalagang bagay na dadalhin niya, mini-washing machine!

Sadyang kakaibang experience talaga ngayon sa production at lalo na sa mga artista ang new normal taping. Independent sila at walang allowed na driver at P.A.