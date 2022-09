Vice Ganda, Gov. Gwen umeksena sa TikTok

Kinain na rin ng sistema sa TikTok si Cebu Governor Gwen Garcia, at ‘yon ay dahil kay Vice Ganda, na bumisita nga sa Cebu City.

Masaya ngang dinalaw ni Vice si Gov sa Capitol, at super chikahan nga silang dalawa.

At yes, nahikayat ni Vice si Gov na mag-TikTok, ha! At sa harap `yon ng maraming empleyado.

“At naki-#ForTheYouth na rin si Gov. Gwen Garcia for today’s bidjow!” sabi ni Vice.

Makikita nga sa TikTok entry na `yon na nagsasayaw (simple lang naman) sina Vice at Cebu Gov. Gwen. At pagkatapos nga ay nagyakap silang dalawa. Halatang aliw na aliw si Gov. Gwen kay Vice, na pumayag siyang mag-TikTok.

Pero siyempre, marami pa rin ang nangantiyaw kay Vice, na kesyo heto na naman, umeeksena na naman daw sa politika. At kahit ang kulay pulang suot niya ay sinita rin ng mga basher niya, na para raw bumaligtad na ito, at sumuporta na kay Pangulong Bongbong Marcos, na pula nga ang paboritong kulay, at iniwan na raw ang kinampaniya niyang si Atty. Leni Robredo, na pink na ang paboritong kulay.

Kaloka, di ba? Lahat ng ganap, binibigyan ng kaguluhan!

Anyway, habang sinusulat ito, halos kalahating milyon na ang view ng video, sa loob pa lang ng 19 oras. (Dondon Sermino)