Vice Ganda binarubal show ni Anne

Hindi pinalusot ni Anne Curtis si Vice Ganda, matapos gamitin ng huli sa kanyang YouTube channel ang concert ng una.

Siningil ni Anne si Vice, dahil pumalo na raw sa mahigit 1M view ang vlog ni Vice na kuha sa backstage ng concert ni Anne na ‘LuvAnne’.

Sa vlog ay inilibot ni Vice ang mga viewer sa dressing room, holding area ni Anne, at kinunan ang lahat ng kaganapan doon.

Walang nakaligtas sa kamera ng komedyante, at maging ang mga production ng show ay binarubal nito, na siya namang nagbigay katatawanan.

Pinangalandakan ng grupo ni Vice sa Twitter ang mahigit 1M view noon, at lalo pa raw dumarami.

Alam ni Anne na malaki ang kikitain ng vlog na ‘yon ni Vice kaya humirit to, at siningil ang kaibigan.

“Love seeeeeez @vicegandako! Pasalubong ko ha! Beke nemeeeen!” sabi niya.

Nasa abroad si Vice para sa kanyang concert.

Maja palaban sa NY Asian Filmfest

Kahit walang bagong pelikula, patuloy na namamayagpag sa international scene si Maja Salvador, lalo at pang-front line sa Film Festival sa US ang pelikula niyang ‘Arizaka’.

Nag-tweet ang direktor ng movie na si Mikhail Red, na kasali nga raw sa New York Asian Film Festival ang pelikula nila ni Maja.

“Arisaka continues its international journey! The film will have its New York premiere at the 20th edition of the New York Asian Film Festival as part of the frontlines section!”

Sana nga lang ay mabigyan muli ng magandang acting project si Maja. Walang duda na isa siya sa pinakamahusay umarte sa henerasyon ngayon.

Anak nina Pops, Martin sandwich maker sa US

Malabo pang bumalik sa Pilipinas ang mga anak nina Pops Fernandez, Martin Nievera. Si Pops mismo ang nagbalita sa trabahong pinasok ni Ram sa California.

Mapapanood na nasa harap ng counter si Pops at kausap ang isang lalakeng naka-face mask, cap, t-shirt ng ‘Subway’ at naka-plastic gloves rin at gumawa ng sandwich.

Nalantad sa sumunod na frame, na ang bunso niyang si Ram ang gumawa ng sandwich na nilalantakan ni Pops.

“Had a sweet ‘date night’ with the sandwich artist,” sabi ni Pops.

Hindi kailangan ipaliwanag, at malinaw naman na ang trabahong pinasok ng anak ni Pops ay crew ng ‘Subway Sandwich’ resto.

Siguradong dadagsain ng mga Pinoy ang resto ngayong nalaman ng mga Pinoy na nagtatrabaho roon si Ram.