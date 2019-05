Vice Ganda bida sa ‘Darna, Kuno?’ remake

Gagawin pala talaga ni Vice Ganda ang mala-“Darna, Kuno?” movie.

Noong araw kasi, may “Darna, Kuno?” (1979) movie na ginawa ang the late Co­medy King na si Dolphy.

Sabi ng isang malapit kay Vice, noon pa raw pinag-uusapan ang pelikulang ‘yon, pero ang deal nga, kaila­ngan munang ma­kagawa ng “Darna” ang Star Cinema bago gawin ang “Darna, Kuno?” ng TV host/comedian.

Hindi kaya puwedeng baligtarin na lang at unahin ang “Darna” version ni Vice?

Well…

Anyway, nasa Amerika ngayon si Vice at pinag-uusapan nga siya dahil kasama niya ang rumored boyfriend na si Ion Perez.

As you read this, malamang na ginaganap na ang first show ni Vice sa Chumash Casino Resort na located sa Santa Ynez, California (15 hours behind ang lugar na ‘yon sa ating bansa).

Tinanong ko si Anna Puno ng StarMedia Entertainment, Inc. at producer ng show na ‘yon (pati sa Pechanga Resort Casino bukas) kung kasama ba si Ion sa “Ang Fantastic Concert Ng Vaklang Twooh!” ni Vice at hindi pa raw siya sure.

“Malalaman ko pa lang bukas. Wala pa sa akin ang script,” sey ni Anna nang maka-message ko kahapon.

Sa Canada kaya, kasama rin si Ion pag-alis ni Vice at ng kanyang entourage on May 15?

Gloria Diaz may Netflix serye

Ang bongga ni Gloria Diaz dahil nagte-taping na siya ng Netflix series na “Insatiable.”

Beauty queen ang role ni Tita Glo sa “Insatiable,” pero mali ang akala ng iba na she’s playing as herself bilang Miss Universe 1969.

Bale dalawang episodes ang lalabasan ni Tita Glo sa second season ng Netflix series na ‘yon, kaya pagbalik niya ng bansa on May 9 from Atlanta, Georgia, babalik ulit siya roon ng June.

Pag-uwi, raratsada si Tita Glo sa taping ng “Los Bastardos” ng ABS-CBN dahil hindi nga puwedeng mawala ang character niya roon.

Sina Dallas Roberts, Debby Ryan at Alyssa Milano ang pangunahing cast ng “Insatiable.”