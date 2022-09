Vice Ganda bet ipalit kay Paolo sa ‘Drag Race Ph’

Maraming nakakapansin na palaging magkasama sa gimikan sina Vice Ganda at Kaladkaren. At nitong Sabado nga ay nakita na nagi-enjoy na magkasama sina Vice at ang isa sa mga hurado ng Miss Q & A, sa isang bar na kung saan ay nagpi-perform ang mga beki. At kitang-kita naman sa mukha ni Vice na talagang nag-enjoy siya noong mga oras na `yon.

Sabi nga ni KaladKaren, “Gumimik ang mag-inang hugis bigas. Ang sayaaa!!!”

Well, dahil sa pagi-enjoy nina Kaladkaren at Vice Ganda, may nag- comment tuloy na tila gusto pang sipain si Paolo Ballesteros bilang host ng ‘Drag Race Ph’, ha!

Sabi ni @beansmacho, “Petition for Vice to host the Drag Race Ph.”

Ganun din ang sabi ng ibang fan.

Well, noon pa man na parating pa lang sa bansa ang ‘Drag Race Ph’ ay tila pinagsasabong na sina Paolo at Vice, pero ang una nga ang napili. Kaya sorry na lang sa mga fan na gustong pagsabungin ang dalawa.

At sobrang busy rin kasi ni Vice ngayon, dahil may bago siya ulit show sa Kapamilya channel. (Rb Sermino)