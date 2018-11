Vice, Calvin nagpaligaya sa Boracay

Bagay na bagay kay Vice Ganda ang makulay na suot niya sa video na kuha sa Boracay. Nagbakasyon nga si Vice sa Boracay recently, kasama ang nanay niya, ha!

Pero, sa video na ‘yon, hindi ang mudrabels niya ang ka-join niya. Na dapat lang naman, dahil for sure, tulog na ang mudra niya nu’ng time na ‘yon. Kasi nga, bar ang location, at nomo-nomo ang eksena nila, with matching dance galore.

Anyway, ang nababalitang special friend niya, na sabi ng mas marami ay boyfriend talaga niya, na si Calvin Abueva ang ka-join niya. At yes, sobra-sobrang kaligayahan ang pinagsasaluhan nila nu’ng mga oras na ‘yon.

Dinig na dinig ang malulutong na halakhak ni Vice Ganda habang nagsasayaw sila ni Calvin. Ang bongga rin kasi ng dance steps ni Calvin, kaya aliw na aliw talaga ang pagkaganda-gandang si Vice.

May hampasan pang eksena ang dalawa. May turuan pa ng dance steps.

Wala ngang pakialam ang dalawa kung maraming tao sa paligid na nanonood sa kanila. At dedma sila kung may mga video na kumukuha sa paligid, na puwedeng baka hindi rin nila alam, dahil hindi ganu’n kabobongga ang mga anggulo, eh.

Winner din ang pagkanta nila while dan­cing, ha! Super lip sync nga sila ng kantang So Sick ni Ne-Yo, at with hand gestures pa sila.

Well, magkasundong-magkasundo nga sina Vice at Calvin sa gimikan. Alam na alam nila kung paano pasayahin ang bawat isa, ha!

Kristel itinanggi ang relasyon kay CJ

Marami ang nakaka-miss kay Kristel Fulgar na kumakanta, ka-duet si CJ Navato, sa social media. Patok na patok nga noon ang collaboration nila sa internet, at dumami nga ang fan nila, at nag-wish na sana ay maging sila.

At madalang na nga silang makita na magkasama ngayon. Kaya slight ang lungkot ng mga fan nila, dahil feeling nila, hiwalay na ang dalawa.

Pero teka lang, naging magdyowa ba ang dalawa?

“Sa pagko-cover po, kasi naging busy rin si CJ sa school. So nag-lie low rin kami. Nahirapan kaming humanap ng time for co­vers. Pero, may movie kami na ipinalabas recently, ‘yung The Class of 2018.

“Hindi lang naman po si CJ ang nakakasama ko sa covers. Si Marlo Mortel nakasama ko at nag-viral din po ‘yon.

“Hindi ko po naging boyfriend si CJ. Para lang kaming magkapatid dahil lumaki kami na halos sabay. Bata pa lang magkasama na kami. Kilala na namin masyado ang isa’t isa. Alam na naming ang, kahit utot yata alam na namin.

“Sa mga video na ginagawa namin, sinadya talaga naming na magpakilig sa mga tao. Nung nakita kasi naming na maraming nagsu-support, sinakyan talaga namin. Binigay namin ang gusto nila.

“So, naging successful din naman po. Pero, mahirap din kasing panindigan, kasi hindi naman talaga totoo.

“At saka, kami lang talaga ang nag-iisip ng mga gagawin namin. Nakaka-pressure rin, nakaka-consume ng time.

“Hindi rin talaga siya nanligaw. At saka, hindi ako ang tipo na kapag nakaramdam ng kilig, okey na. gusto ko kasi kung sino ang first boyfriend ko, ‘yun na ang last, at mapapangasawa ko,” sabi ni Kristel.

Anyway, focus nga ngayon si Kristel sa pelikulang Kahit Ayaw Mo Na na prodyus ng Viva Films, at mula sa direksiyon ni Bona Fajardo. Bongga nga ang aktingan nila rito nina Andrea Brillantes, at Empress Schuck.