Vice alaga sa halik ni Ion

Alam mo, Dondon (my dear editor), na-sad ako dahil hindi ako nakaalis pa-Amerika para mag-cover ng ‘Fully Vice-cinated!’ US concert tour ni Vice Ganda.

As you read this, ginaganap na ang last show nina Vice, MC, Lassy at Darren Espanto, sa Borgata Hotel Casino & Spa at masaya nga si Ms. Anna Puno ng Starmedia Entertainment dahil lahat ‘yon ay successful!

Siyempre, kasama rin nila ang dyowa ni Vice na si Ion Perez na may pa-kiss palagi sa Unkabogable Star, huh!

Sabi ni Anna, after ng Atlantic City tour nila, may apat na araw pa sila sa New York City at puro pamamasyal ang gagawin nila.

Teka! Sundan ko kaya ang grupo nila sa NYC? Puwede!

Eh, tamang-tama at nasa Amerika na rin ako by the time na binabasa ninyo ito dahil may ilang events din akong iko-cover doon para sa Abante at AbanTV.

Sa mga kuwento kasi ni Anna sa akin, ang saya-saya raw nila at siguradong mas masaya pa sila sa last 4 days nila sa NYC dahil tapos na nga ang shows nila.

What do you think, Dondon?

Pops na-expose sa Covid positive

Ang sigurado, on Saturday, sasamahan ko si Raymond Gutierrez sa Rancho Cucamonga sa event ng mag-asawang Imee Ong at Richard Maghanoy.

Excited ako sa event na ‘yon dahil a-attend din doon si Pops Fernandez, pati ang premaydong aktres na si Hilda Koronel.

At least, makakatsikahan ko si Pops tungkol sa happenings niya sa Amerika kasama ng mga anak na sina Robin and Ram Nievera, pati tungkol sa pagkaka-exposed niya sa isang nag-positive sa COVID-19 kaya kinailangang mag-quarantine sila at naapektuhan nga ang ilang events na dapat ay gawin niya sa Amerika.

Eh, si Mond, paalis na rin kasi pa-Los Angeles, California dahil may mga trabaho rin siya roon na kailangang tutukan!

Sharon, Regine concert mabenta sa LA

Alam mo, Dondon, excited din ako sa pagpunta sa LA dahil makakapag-cover ako ng ‘Iconic’ US concert tour nina Sharon Cuneta at Regine Velasquez-Alcasid na ang promoter ay si Nancy Yang ng NY Entourage Productions.

Ang aabutan kong show nila ay ‘yung sa Pasadena Civic Auditorium (na historic venue) on July 17 na ang producers ay ang grupo nina Ms. Faith, Job at Dinah (na nakasama namin sa ‘OA in the U.S.A. concert nina Ogie Alcasid, Paulo Avelino at Janine Gutierrez).

Ayon sa mga kaibigan namin na natanong namin tungkol sa show na ‘yon, mukhang maso-sold out ‘yon dahil ang dami ngang mga fan ng Megastar at Asia’s Songbird na excited silang mapanood.

Wow, so bongga!