Vic Manuel umalagwa sa tinopak na ‘The Beast’

Si Vic Manuel ang pinaka-consistent sa locals ng Alaska, sinusulit ang 22.18 minuto na binibigay sa kanya ni coach Alex Compton bawat laro sa PBA Commissioner’s Cup.

Humahaba pa ang minuto ng 6-foot-4 forward na produkto ng PSBA dahil wala si do-it-all forward Calvin ‘The Beast’ Abueva (indefinite suspension) at si Jeron Teng (injured).

Naga-average ang 31-anyos na tubong Licab, Nueva Ecija ng 24 points at 6.33 rebounds bawat laro sa siyam na salang sa midseason conference.

Malaking 59% ng tira niya ang swak sa ring – sa 160 attempts, 94 ang pumasok.

Ang sipag niya sa laro, problema ng kalabang mga koponan sa magkabilang dulo ng court.

Tuloy-tuloy ang angat ng laro ng binansagang ‘Muscle Man’, apat na beses pinantayan o binura ang kanyang career-high. Huli rito nang tumabo ng 35 points sa 23 minutes sa 103-99 win kontra Magnolia noong June 10.

Top sa locals si Ma­nuel kung scoring ang pag-uusapan, pang-anim sa pangkalahatan ngayong conference.

Gabi-gabing kayod, ayaw niyang indain ang pagod pagkatapos. Ang mahalaga, wala siyang injury. Walang inspirasyon sa laro niya, trabaho lang kapag tinawag na ang kanyang numero.

“Healthy naman ako ngayon, maganda nila­laro ko,” anang balyador pagkatapos umiskor ng 22 sa 120-111 win ng Aces kontra NLEX noong June 15. “Basta ituloy-tuloy ko lang ginagawa ko.”

Nalimitahan ng 12 sa opening game loss ng Alaska ,109-103, sa Rain or Shine, nakawalong sunod na laro na si Manuel na umiiskor ng 20 pataas. May 22 rin siya nang matisod ang Aces sa Meralco 89-74 noong June 17.

Gagawin ni Manuel ang lahat para umangat ang team na matagal-tagal na ring hindi nakakarating ng finals.

“’Yung goal talaga namin is No. 1 o No. 2 para makabalik kami sa semis,” ani Manuel, palaging nakatawa kapag ini-interview pero pagdating sa court ay seryoso na. “’Pag sinuwerte kami, makakabalik kami sa finals.”

Malaking bagay sa kanyang laro ang na­tutunan kay two-time MVP Danny Ildefonso na kinuha ni Compton para hasain pa ang galaw ng forward.

“Every practice, ginagawa namin, nag-e-extra (session) kami ni coach Danny I. Talagang tinututukan niya ako,” lahad ni Manuel. “Dami ko natutunan sa kanya, lalo na sa post. Kung may post move ako dati, nadagdagan pa.”

Tuwing pagkatapos ng team practice, kinokorner siya ni Ildefonso para hasain ang shooting.

Tumitira si Manuel sa perimeter, hindi tumitigil hangga’t hindi nakakapagpasok ng 70 shots. At sa 3-point range, kailangan kumpletuhin niya ang 30 made shots bago tumigil.