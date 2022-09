Vhong Navarro kinasuhan ng rape sa Taguig court

Sinampahan uli ng Taguig City Prosecutor’s Office ng kasong rape ang komedyante at TV host na si Vhong Navarro kaugnay sa inihaing reklamo ng modelong si Denice Cornejo ng panggagahasa umano sa kanya ng huli noong 2014.

Nakasaad sa isang-pahinang impormasyon na nilagdaan ni Taguig City senior assistant city prosecutor Irish Del Valle at tinanggap ng Regional Trial Court nitong Miyerkoles na ginahasa ng aktor ang modelo matapos niya itong lasingin sa loob ng isang condominium unit sa Taguig City noong Enero 17, 2014.

Pormal na inihain ng piskalya ang kaso laban sa aktor matapos paboran ng Court of Appeals (CA) ang petisyon ni Cornejo na ipawalang bisa ang naunang utos ng Department of Justice (DOJ) na pagbasura sa kaso.

Nauna nang dinismis ng DOJ ang kaso dahil sa pabago-bagong pahayag ni Cornejo sa kanyang salaysay na nagpahina naman sa kanyang akusasyon.

Gayunman, iginiit ng mga mahistrado ng CA na dapat sinusuring mabuti ang ganitong klase ng mga usapin sa paglilitis sa mababang hukuman at hindi sa piskalya.

Samantala, ikinagulat ng abogadi ni Navarro na si Atty. Alma Mallonga ang desisyon ng CA dahil makailang beses nang ibinasura ang reklamo ng modelo.

Sinabi ni Mallonga na sa unang complaint affidavit ni Cornejo, iginiit niya na walang nangyaring rape noong Enero 17 pero binawi niya ito at idiniin na ginahasa siya ng aktor matapos maghain ng reklamo ang huli laban sa kanya.

“It’s an afterthought, it was incredible and as correctly found by the Department of Justice, it is not consistent with human behavior. If as you say you were raped on January 17, why would you even meet up with Mr. Navarro on January 22?” ayon kay Mallonga.

Samantala, hihintayin munang maresolba ang nakabinbin na motion for reconsideration at status quo ante order ni Navarro sa CA bago i-raffle ang kaso. (Betchai Julian)