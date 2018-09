Vhong, Gladys hindi pumayag magpaloko

Alam mo ba, Dondon, pinag-uusapan ngayon ang hindi pagkakatuloy­ ng All For One Concert USA Tour 2018 nina Vhong Navarro at Gladys Guevarra noong Sunday sa Industrial Hills Expo Center Pavilion sa City of Industry malapit sa Los Angeles, California.

Remember, isinulat ko rito noong Monday na marami ang excited sa show na ‘yon.

Eh, nagkaroon din kasi sila ng Meet & Greet at promo tour sa iba’t ibang Pinoy groceries, kaya naman talagang mas dumami pa ang nagkaroon ng inte­res na panoorin ang kanilang concert sa City of Industry.

Malapit pa naman ‘yon sa West Covina na kilala sa pagkakaroon ng maraming mga kababayan natin. Pero sad nga lang na hindi naibigay ang full payment kina Vhong at Gladys up to the last minute, kaya kahit naghihintay na nga sila sa isang hotel room (na siya raw holding room nila) malapit sa venue, hindi na lang sila tumuloy.

Sabi ni Marlon Limpin (siya ang plus one ni Gladys) na nakapalitan ko ng messages sa Facebook Messenger, talagang ready naman daw sila, pero hindi nga naman sila puwedeng mag-show kung hindi naman naibigay ang full payment.

Pero alam mo, Dondon, mabuti na lang at nag-post si Vhong sa kanyang Instagram account (@vhongx44) at in-explain nga na ang mga manager nila ang nag-decide na hindi nila gawin ang concert dahil hindi tumupad sa contract ang mga producer.

Kasi noong Monday, kung ano-ano na rin ang narinig kong kuwento mula sa ilang nagpunta sa concert na nadismaya.

Pero ‘yung Las Vegas, Nevada concert naman nila, walang naging problema at ‘yung sa La Boom sa Woodside, New York naman this weekend ay matutuloy raw.

Sabi pa nga pala ni Marlon sa akin, iba ang mga producer ng Las Vegas at New York sa City of Industry show nila. Bale ‘yung hindi natuloy na show, tatlo raw ang producers at okey naman daw ‘yung isa at naging kaibigan pa nga nila.

Sabi pa ni Marlon, hindi raw sila pinaba­yaan no’ng isa sa tatlong producer at pa-hotel at pakain pa rin daw sila.

Alaga ni Annabelle tinangkang lokohin ng producer sa US

Naku, dapat talaga sa ganyang mga out of the country at out of town show na rin, bago pa man umalis sa Maynila ang celebrity, fully paid na!

Mahirap din kasi na kapag dumating sila sa venue at hindi mabayaran, pipilitin na mag-show pa rin.

May ilang mga celebrity na rin kasi na nabiktima ng ganitong sistema. Na dahil nasa venue na sila at nakita nila na marami tayong mga kababayan na naghihintay at excited na mapanood na silang mag-show, kahit hindi fully paid ay nagpe-perform pa rin at aasa na lang na mabayaran pa rin.

May iba naman na naayos, pero marami rin naman ang tuluyang hindi nababayaran nang buo.

Naku, medyo na-trauma nga ako sa ganyan noong 2011 na nag-show sa ibang bansa ang isang alaga ni Annabelle Rama. Pumayag kami na hindi pa fully paid dahil “uncle” ng artistang ‘yon ang alaga namin.

Nag-show na lahat, wala pa rin ang ba­yad. Then, ang sabi sa akin, iri-remit na lang daw pagbalik namin ng Pilipinas.

Hello! Sinabi ko talaga sa taong ‘yon na hindi naman pala uncle talaga ng artistang ‘yon na ire-report ko siya sa embassy ng Pilipinas sa lugar na ‘yon dahil imbitado rin sa event na ‘yon ang consul ng ating bansa, kaya ang ending, biglang nagbayad sa amin ang organizer ng show na ‘yon, huh!

Ang nakakaloka lang, sabi sa akin ng artista namin, “Kuya Jun, bakit ka pumayag na hindi tayo fully paid, eh, hindi ko naman talaga siya uncle.­Uncle lang tawag ko dahil kapitbahay namin siya noon!”

‘Kaloka!

Ruru eeksena sa LRT

Excited ako for Sunday dahil makakasakay ako sa LRT 2 from Santolan to Recto at balikan pa. Ang maganda pa nito, makakasama ko ang ilang mga star ng animé ng GMA 7, ang Barangay 143.

Sure na sure na raw na magdyu-join sa LRT 2 ride na ‘yon si Ruru Madrid na isa sa mga celebrity na nag-voice sa Barangay 143.

So, kung type n’yo maka-rubbing elbow ang mga artista ng Barangay 143, ‘yon na kayo sa LRT 2 ride na ‘yon.

Sabi ng mga taga-Barangay 143, nasa Santolan station na raw ang mga star na kasama roon by 8:00AM!