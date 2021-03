VFA lusaw agad ‘pag natunton mga armas nukleyar – Duterte

HINDI magdadalawang-isip si Pangulong Rodrigo Duterte na i-terminate ang Visiting Forces Agreement (VFA) sa Amerika kapag mapatunayang mayroong itinagong armas nukleyar sa Pilipinas.

Sinabi ng Pangulo na kapag makakuha ito ng pruweba na mayroong armas nukleyar ang Amerika sa Pilipinas ay wala na aniyang dapat pang pag-usapan hinggil sa VFA.

“I am warning you that if I get hood of a hard information that nuclear armaments are here brought by you, I will immediately ask you to go out and I will terminate the Visiting Forces Agreement ora mismo,” anang Pangulo.

Binigyang-diin ng Presidente na ang Pilipinas ang u­nang matatamaan kapag nagkaroon ng giyera dahil nag-imbak aniya ng armas ang US troops sa iba’t ibang panig ng bansa.

“Ang unang tatamaan ay ang Pilipinas kasi nandito ‘yong base nila, nandito ‘yong mga armas nila. The arms are stored everywhere. May mga depots sila all around the Philippines where the stored arms are,” dagdag ng Pangulo.

Umiinit ang isyu ng VFA makaraang ihayag ni Pangulong Duterte na kailangang magbayad ang Amerika kung gusto nilang manatili ang kasunduan.

Sinabi rin ng Pangulo na kukunin niya ang pulso ng taong-bayan kung itutuloy o hindi ang VFA sa Amerika. (Aileen Taliping)