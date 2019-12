Veteran journalist Cesar Apolinario mitaliwan na

Mitaliwan na sa laing kinabuhi ang beteranong journalist nga si Cesar Apolinario. Siya nagpangidaron og 46-anyos.

Kiki ang gikompirmar sa kanhi niya kauban sa GMA-7 nga si Steve Dailisan.

“Rest in PEACE, mentor and colleague @CesarApolinario. No more pain just LOVE and lasting happiness in the arms of God,” matud sa tweet ni Dailisan.

Sa Facebook post usab sa entertainment journalist nga si Mell Navarro, matud niya nga anaa sa kritikal nga kondisyon si Apolinario niadtong Miyerkoles, Disyembre 11, 2019.

“Direk Cesar Apolinario has peacefully joined our Creator. According to his close friends, he’s been critical since last Wednesday, December 11,” matud ni Navarro.

Gawas sa pagka-reporter ug documentary producer sa GMA, gisulod usab ni Apolinario ang pagdirek ug pipila ka pelikula sama sa “Banal,” “Estasyon,” “Puntod,” ug “Dance of the Steel Bars.”