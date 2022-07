Versoza target korona sa JRU

Laro Bukas: (FilOil Flying V-Centre)

*Stepladder semifinals

2:00pm — San Sebastian vs JRU

May pagkakataon pang pahabain ni Dolly Grace Versoza ang kanyang paglalaro para sa Jose Rizal University (JRU) Lady Bombers sakaling silatin ang No. 3 San Sebastian College-Recoletos Lady Stags sa pagsisimula ng stepladder Final Four sa 97th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa FilOil Flying V-Center, Biyernes ng hapon.

Nagtapos ang 24-anyos ng kursong Management sa Mandaluyong-based squad bago ang laban sa do-or-die game kontra Lyceum of the Philippines Lady Pirates na kanilang natakasan sa bisa ng 5-set victory sa 25-11, 16-25,17-25, 25-21, 17-15.

“Simula nung nag-start pa lang ‘yung bubble namin, tumatak na talaga sa utak ko ‘yung goal ko na dalhin ‘yung team sa Final Four and hopefully makaabot kami ng finals,” wika ni Verzosa.

Matapos ang apat na taon, muling nakatungtong sa Final Four ang Mandaluyong-based lady spikers, na patuloy na ginagabayan ni head coach Mia Tioseco.

“”Nakakakaba, actually ngayon medyo lutang pa ako kasi very emotional. Up until the last two points, nagbabalikan ‘yung dalawang teams,” pahayag ni Tioseco hinggil sa pagbabalik sa semifinals sapol noong 2018 sa Season 93.

Nagawang bumangon ng Lady Bombers mula sa tatlong sunod na pagkatalo laban sa Mapua Lady Cardinals, San Sebastian Lady Stags at Arellano Lady Chiefs matapos makuha ang magandang panimula sa 2-0.

Nakuha man nila ang ikatlong panalo laban sa Perpetual, muli naman silang yumuko sa undefeated at finalist na College of St. Benilde Lady Blazers.

Muling nakabuwelo ang Lady Bombers ng panalo laban sa San Beda bago ang panalo sa Lady Pirates. (Gerard Arce)