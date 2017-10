Ventura pinagkakaisahan ng mga brod sa Aegis Juris

Naniniwala si Senador Joel Villanueva na pinagkakaisahan ngayon ng iba pang kasamahan sa Aegis Juris Fraternity si Marc Anthony Ventura makaraang ilabas na nito ang mga nangyari sa hazing kay Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

“I’m sure na Mr. Ventura ay ipinapako ngayon sa krus ng kanyang mga supposedly brods o fraternity brother,” saad ni Villanueva.

Kasabay nito, hinamon ni Villanueva ang iba pang miyembro ng fraternity na lumantad na at magsabi ng katotohanan para makatulong sa pagbibigay ng hustisya sa pagkamatay ni Atio.

“Kaya ang call namin ngayon ay lumabas na din po ang iba at magsabi na din ng katotohanan sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya po sa inyo,” pahayag pa ni Villanueva.

Nakatakdang magsagawa muli ng public hearing ang Senate committee on public order and dangerous drugs sa Nobyembre 6 kaugnay pa rin sa pagkamatay ng University of Santos Tomas (UST) freshman law student.

Tiniyak ni Villanueva na idedetalye aa hearing ang mga naging pahayag ni Ventura kaugnay sa hazing rites.

Inamin naman ni Villanueva na bilang Thomasian ay hindi lamang siya dismyado kundi nahihiya rin siya sa nangyari kay Atio.

“It’s not just me but the whole Thomasian community. We are all disgusted, we are all somehow embarrassed with what is happening and I feel na ang University of Santo Tomas naman will have the guts to be committed and yung maging accountable if merong tinatawag na lapses in the oversight and negligence in its duties,” dagdag ni Villanueva.