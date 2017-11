Ventura mas kapani-paniwala kay Balag

Delusional o taliwas sa katotohanan si Aegis Juris general praefectus Arvin Balag dahil iginigiit nito na hindi isinailalim sa hazing ng kanilang fraternity ang University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin ‘Win’ Gatchalian, na nanindigang mas kapani-paniwala ang pahayag ni Marc Anthony Ventura, ang miyembro ng Aegis Juris na nagpahayag ng kahandaang tumestigo laban sa kanyang mga brod kapalit ng Witness Protection Program (WPP).

“I think Balag is delusional if he thinks Atio did not suffer at all under the hands of AJ,” pahayag ni Gatchalian sa kanyang mensahe sa Abante.

Binigyang-diin ni Gatchalian na malinaw ang salaysay ni Ventura kung paano nahirapan si Castillo sa kanyang pinagdaanan sa Aegis Juris.

“The pictures also clearly show the black and blue arm of Atio which was caused by the punching and paddling of the members,” ani Gatchalian.

Sa lahat aniya ng anggulo ay malinaw na nahirapan nang husto si Castillo na naging dahilan ng kamatayan nito.

“It is very clear as day light that Atio underwent severe physical suffering and injury contrary to the claims of Balag. The severe physical injury is also the cause of Atio’s death as reported in the autopsy,” pahayag pa ng senador.