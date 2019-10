Veloso pinayagan ng SC na tumestigo vs recruiter

Pinayagan ng Supreme Court (SC) ang Pinay na kasalukuyang nakakulong sa Indonesia dahil sa kasong may kinalaman sa droga na tumestigo laban sa kanyang mga recruiter.

Nakulong si Mary Jane Veloso matapos mahulihan ng 2.5 kilogram ng heroin sa kanyang bagahe sa international airport sa Yogyakarta, Indonesia noong 2010. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad dahil sa kasong drug trafficking.

Batay sa desisyong inilabas ng SC Third Division, pinaboran ng mga mahistrado ang petisyon laban sa naunang desisyon ng Court of Appeals na binaliktad ang resolusyon ng Nueva Ecija Regional Trial Court Branch 88 kung saan pinapayagan si Veloso na tumestigo sa pamamagitan ng pagbibigay ng testimonya hinggil sa kanyang kaso.

Ayon sa SC, ang pagbabawal na makuhanan si Veloso ng testimonya ay pagkakait sa kanya ng due process.

Sa Oktubre 28 ang huling pagdinig ng korte sa presentation of evidence ng prosekusyon sa kaso ni Veloso.

“Thus, the Court reinstated and affirmed with modification the ruling of the RTC and ordered that the deposition of Mary Jane be taken before the Phili­ppine Consular Office and officials in Indonesia pursuant to the Rules of Court and principles of jurisdiction,” ayon sa pahayag ng SC Public Information Office nitong Biyernes.

Una nang sinabi ni Veloso na nilinlang lang siya ng kanyang mga recruiter para ipuslit ang iligal na droga sa Indonesia.

Hindi natuloy ang pagpapatupad ng parusang kamatayan laban sa kanya noong 2015 matapos sumuko sa mga awtoridad ang kanyang recruiter. (Lorraine Gamo)