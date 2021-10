Velasco: Reenacted budget ‘di uubra

Malalagay sa alanganin ang pagrekober at pabangon ng bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemya kapag magkaroon ng reenacted budget.

Ayon ito kay House Speaker Lord Allan Velasco kaya siniguro aniya ng Kamara na maipasa sa takdang panahon ang 2022 proposed budget.

“We cannot afford a reenacted budget, which is expected to dampen the country’s recovery from the COVID-19 crisis. A reenacted budget will definitely ruin our efforts to build back better and deliver much needed services for our kababayans amid the pandemic,” ayon sa house leader.

Kahapon ay ipinadala na ng Kamara sa Senado ang inaprubahan nilang 2022 proposed budget para mabusisi ito at makapagpasa ng sarili nilang bersiyon ng panukala. (Eralyn Prado/Billy Begas)