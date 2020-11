Velasco nanumpa na kay Duterte

Kasabay ng pasasalamat, ipinangako ni House Speaker Lord Allan Velasco kay Pangulong Rodrigo Duterte na hindi magigiba at solido ang suporta ng Kamara sa kanyang admintrisrasyong partikular pagdating sa mga isinusulong nitong legisaltive agenda.

Si Velasco ay opisyal nang nanumpa bilang House speaker sa pangunguna ni Pangulong Duterte nitong Lunes ng gabi sa Malacañang makalipas ang ilang linggong pagkaluklok sa puwesto.

“I am deeply honored to be sworn in by President Duterte who I admire a lot and have high regard for. He is also one of the persons to whom I am greatly indebted,” ayon kay Velasco.

Isinabay ang panunumpa ni Velasco sa pagdiriwang ng kanyang 43rd birthday.

Kasunod ng panunumpa, ipinangako ni Velasco sa Pangulo na maasahan niya ang Kamara sa pagbibigay ng tulong para maisakatuparan ang lahat ng kanyang naipangako sa taongbayan bago matapos ang kanyang termino sa 2022.

“We will work together in Congress to pass laws that are timely and responsive to the needs of our countrymen and to make the lower chamber truly the House representing the people,” ayon pa kay Velasco.(Eralyn Prado