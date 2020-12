Velasco hugas kamay na uunahin mga taga-Kamara tuturukan

Dumipensa si House Speaker Lord Allan Velasco na impresiyon na magsasagawa ng sarili nitong pagbabakuna ang Kamara sa kanilang mga empleyado.

Nag -ugat ang impresyon na magsasarili ng bakuna ang Kamara dahil sa unang anunsiyo ni Velasco na naglaan ang Kamara ng P50 million mula sa kanilang internal funds para sa COVID-19 vaccination ng kanilang empleyado, House media at lima sa pamilya ng mga ito sa oras na maging available na ang bakuna sa Pilipinas.

Paliwanag ni Velasco hindi magsasagawa ng sarili pagbabakuna ang Kamara sa halip dadaan pa rin ito kay Vaccine czar Carlito Galvez.

“The impression is not accurate because we are coursing it through Sec. Galvez also,” paglilinaw ni Velasco.

Anuman umanong matitira sa COVID-19 vaccine ay ito naman ang ilalaan para sa mga kongresista at lima sa kanilang immediate family members.(Eralyn Prado)