Velasco hanga sa manggagawang Pinoy

Ipinahayag ni Speaker Lord Allan Velasco ang tunay na paghanga nito sa kasipagan, walang kapagurang at maasahang katangian ng manggawang Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day.

“One of the things that makes the Philippines truly unique is our workers. Tireless, dedicated and reliable; they are the backbone of our economy,” ayon kay Velasco sa kanyang mensahe sa Labor Day.

Ayon kay Velasco, higit pang nakita ang mga katangiang ito ng mga manggagawang Pilipino ngayong nahaharap sa COVID-19 pandemic ang bansa.

Dahil dito, ngayon Labor Day ay nararapat umano na kilalanin at pasalamatan ang kahalagahan ng lahat ng manggagawang Pinoy higit sa lahat ang mga essential at frontline worker na nagbuwis ng kanilang buhay para labanan ang pandemya partikular ang walang kapagurang pag-aalaga sa mga may sakit, pagpapakain sa kanilang pamilya at sa pagpapatakbo ng komunidad.

“These should serve as a token of our appreciation and gratitude for them for keeping the economy in motion and the rest of us healthy and safe,” dagdag ni Velasco. (Eralyn Prado)