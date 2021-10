Velasco dinepensahan P5T national budget

Dinepensahan ni House Speaker Lord Allan Velasco ang ipinasang P5.024 trillion budget ng Kamara para sa susunod na taon.

Kasunod ito sa akusasyon ng Makabayan bloc ukol na minamadali umano sa pag-apruba ang panukala bukod sa hindi umano ito tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino partikular ngayong panahon ng pandemya.

Paliwanag ni Velasco, pinasa ang budget na may paggalang at pagbibigay ng sapat na oras sa mga tumututol para busisiin ito.

“We pushed for the budget, but always with respect to the concerns of the minority,” ayon kay Velasco kasabay ng pagsasabing, “When all is said and done, we hope that our people can look back at this period and see that we have done our duties despite the present crisis.” (Eralyn Prado)