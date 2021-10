‘Vedallo’ drug group member, 105 pa timbog

UMABOT sa 106 na hinihinalang tulak kabilang ang isang miyembro ng Vedallo Drug Group ang binitbit ng Cavite police sa nakalipas na 24-oras na buy bust operation sa magkakahiwalay na lugar sa lalawigan ng Cavite kahapon ng madaling araw.

Sa ulat ng Cavite Police Provincial Office (PPO), isinagawa ang buy bust operation sa pagitan ng alas-10:20 Miyerkules ng umaga hanggang alas-3:20 Biyernes ng madaling araw sa pitong Lungsod at 13 sa bayan sa lalawigan ng Cavite.

Nanguna ang Imus City sa may pinakamaraming drug pusher na naaresto na 16; sumunod ang Gen Trias City, 15; pumangatlo ang Bacoor City at Cavite City na tig-12; habang walo naman sa Tanza; 7 sa Rosario; sa Naic ay 6; sa Kawit ay 5; 4 sa Carmona; tig-3 ang General Mariano Alvarez, Dasmarinas City at Silang; habang tig-2 ang Alfonso, Noveleta, Tagaytay Cit, Maragondon at Trece Martires City at tig-isa ang Indang, Amadeo at Mendez o kabuuang 106.

Sa nasabing buy bust, isang miyembro ng Vedallo Drug Group na si Vincent Sacro alias Ping, 39, ng Brgy. San Roque, Naic, Cavite ang kabilang sa naaresto dakong alas-11:50 kamakalawa ng gabi sa buy-bust operation sa Brgy San Roque, Naic at nakuhanan ng 15 sachet ng hinihinalang shabu. (Gene Adsuara)