VAT exemption sa LPG binuhay

Muling nanawagan si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women’s Party Rep. Arlene Brosas sa Kongreso na aprubahan ang panukala para maging exempted sa Value Added Tax (VAT) ang liquefied petroleum gas (LPG) at iba pang pangunahing pangangailangan ng publiko.

Ayon kay Brosas mababawasan ang bigat ng pasanin ng mga mamamayan lalo na ng mga mahihirap kung aalisin ang 12% VAT sa LPG.

Agad umanong mararamdaman ang epekto nito dahil bababa ng tinatayang P100 ang bawat 11 kilong tangke ng LPG.

Bukod sa LPG,Nsa ilalim ng House Bill 481 ay magiging VAT free na ang gasolina, kerosene at iba pang produktong petrolyo, tinapay, de latang isda, noodles, asukal, mantika, sabong panlaba at gamot na tutukuyin ng Department of Health na essential medicine.

Ang HB 481 ay inihain ng mga miyembro ng Makabayan bloc noong Hulyo 2019. (Billy Begas)