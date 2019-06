Vargas, POC may expanded board meeting sa Hunyo 17

Maresolbahan at mahilom ang malaking sugat sa loob ng Philippine Olympic Committee (POC) o tuluyang mahati ito.

Lumutang ang senaryo­ tapos tuluyang ipatawag ni POC president Victorico ‘Ricky’ Vargas ang isang expanded board meeting­ sa Hun­yo 17 sa SM Aura Premier 10th floor sa Taguig upang plantsahin ang mga isyu na hina­yag ng ilan sa pinatalsik na mga miyembro na kabilang sa mayorya ng 12-man POC Executive Board.

“Come June 17 during the expanded board meeting, I want to unite everybody for the sake of Philippine sports. Let’s heal the wounds,” sabi ni Vargas nang dumalo sa isang torneo ng bowling.

“There’s nothing really personal in this, it’s just a misunderstanding,”­ hirit niya, mula nang sibakin ang ilang miyembro board sa ginanap na general assembly.

Ang expanded board meeting ang matagal ng hinihintay ng pitong miyembro ng board upang magkaliwanagan sa lahat ng mga isyu.

Ilan dito ang pagho-host ng bansa sa 30th Southeast Asian Games 2019 sa darating­ na Nob. 30-Dis. 11, pagbalangkas sa Philippine Southeast Asian Games Organizing­ Committee (PHISGOC), isyu sa sobrang mahal na presyo ng uniporme ng pambansang koponan at ang pag-aalis sa mga dating tinakdang responsibilidad ng mga miyembro.

‘Di rin naaayon sa proseso ang pagpapatawag nito sa expanded board meeting na kinakailangan na mayroong notice sa lahat ng mga inaasahang dadalong miyembro at nakasaad ang dapat pagpulungang mga usapin.(Lito Oredo)