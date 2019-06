Vargas, POC Board maghaharap ngayon

INAASAHAN ang mahabang diskusyon sa pagitan ni Philippine Olympic Committee (POC) president Ricky Vargas at ang bumubuo ng executive board sa paghaharap nito ngayong umaga para sa board meeting sa opisina mismo ng POC sa PhilSports sa Pasig.

Ito ay matapos na sumang-ayon si Vargas na dumalo sa hiniling ng POC executive council na magsagawa ng isang expanded board meeting upang pag-usapan ang mahahalagang isyu na kinasasangkutan ng organisasyon bilang isa sa mga institusyon ng sports sa bansa.

Ang agenda ay nakatutok sa pagliliwanag sa mga sumusunod na: 1. Media statements made by the President; 2. Questions brought to the attention of the President dated April 30, 2019; 3. Pronouncements made by the President during the regular General Assembly held last May 27, 2019; 4. Philippine SEA Games Organizing Committee (PHISGOC) Foundation, Inc. SEC registration; 5. Status and update on the implementation of the POC Board Resolution on (PHISGOC) dated March 29, 2019; 6. Implementation of POC Board Resolution withdrawing the appointment of Ms. Karen Tanchanco-Caballero as POC Deputy Secretary General and other issues; 7. Status of payment for Broadcast rights for 2018 Asian Games Jakarta; 8. 2019 SEA Games; 9. Asics uniform report; 10. Other matters, at panghuli ang 11. Adjournment.

“We are not after his ouster,” sabi naman ng mga opisyal ng POC Board.

“We want to discuss and clarify matters that involve the POC being a sports institution as a whole. There are decisions that did not include the organization as a whole and we want to clear all these things out. Let everybody knows what has been going on,” ayon pa sa grupo.

Isa-isang inilatag ng walo sa kabuuang 12 mi­yembro ng POC Executive Board ang siyam na importanteng punto na dapat na maliwanagan mismo hindi lamang ng mga miyembro kundi pati na rin ang sambayanan at mga namumuno sa sports sa bansa pati na sa pagsasagawa ng nalalapit na 30th Southeast Asian Games.

Hindi pa kasama sa pinakaimportanteng usapin na nakalista ang iba pang mga bagay na naisagawa ng pamunuan ng POC na hindi dumaan sa tamang proseso.

Isa na dito ang nauna nang binuo ang PHISGOC Foundation Incorporated at inirehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC) na hindi alam ng POC Board at kung saan kabilang bilang incorporators sina POC president Ricky Vargas, SecGen Patrick Gregorio, Media Director Ed Picson at dating POC chairman Tom Carrasco.

Ilang kaduda-dudang transaksiyon din na kinapapalooban ng POC ngunit hindi nalalaman ng mi­yembro ng Board ang pagkuha sa serbisyo para sa uniporme ng mga atleta na Asics pati na rin ang kinapapalooban ng malaking halaga na broadcast rights para sa pagsasaere ng mga laro ng gaganapin na Southeast Asian Games. (Lito Oredo)