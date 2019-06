Vargas dapat magpaliwanag

Lumalalim ang hindi­ pagkakaunawaan sa Olympic Committee (POC) kung saan napupuno ng mga matitin­ding akusasyon hinggil sa pagsasagawa sa bansa ng ika-30 edisyon ng Southeast Asian Games at Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (PHISGOC).

Ito ay matapos mabun­yag ang posibleng pagsasampa ng legal na aksiyon sa pagitan mismo ng mga namumuno sa POC hinggil sa mga kaduda-dudang transaksiyon at negosasyon na pinasok ng asosasyon na hindi nalalaman at dumaan sa pagdedesisyon ng POC Executive Board.

“That is why we are asking for an expanded board meeting. To clear those things out within the premise of the POC,” paliwanag ng mga opis­yales na bumubuo sa 12 kataong POC executive council.

Una nang humiling ang walo sa kabuuang 12 miyembro ng POC executive board para sa pagsasagawa ng kada buwan nitong board meeting na nakasaad ang mga agenda at petsa base sa napag-usapan sa huling pagpupulong subalit nagtakda naman ng panibagong araw ang mga nasa kabilang grupo.

“We have so much interesting issues here that need to be address. Nandiyan ang Asics uniform issue, idagdag pa natin ang Broadcast rights sa SEA Games. Lahat ng mga negotiations like doon sa mga sponsors, it has to be transparent,” paliwanag ng opisyal.

Matatandaan nagpatawag ng pagpupulong sina POC president Ricky Vargas at secretary gene­ral Patrick Gregorio sa darating na Lunes, Hun­yo 17, na gaganapin sa Kalayaan Hall ng SM Aura sa Taguig subalit ipinaalam naman ng mayor­yang miyembro na dapat na sa Martes, Hunyo 18, ang pagsasagawa nito ng pulong.

Una munang isasagawa ang PHISGOC-POC-NSA alignment meeting kung saan pamumunuan ni PHISGOC chairman Rep. Alan Peter Cayetano­ ang isang no-holds-barred meeting sa POC at NSA officials Lunes ng umaga bago makipagpulong si Vargas sa miyembro ng Executive Board.

Gayunman, hindi sang-ayon ang bumubuo sa POC executive board sa alignment meeting dahil hindi ito ang dapat na proseso para ipaliwanag ang mga isyu na dapat na sundin ng asosasyon at dahil hindi kabilang si Cayetano sa bumubuo sa POC. (Lito Oredo)