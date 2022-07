Vape bill nakalusot na batas

Ganap na batas na ang Vape Bill matapos mapaso noong July 25 at hindi pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Ang bagong batas ang magre-regulate sa importasyon, manufacture, pagbebenta, packaging at paggamit ng vaporized nicotine at non-nicotine na mga produkto at mga produktong gawa sa tabako.

Isang maiksing “yes” ang inihayag ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles bilang kumpirmasyon na nag-lapse na bilang batas ang vape bill.

Matatandaang maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi inaksiyonan ang enrolled bill sa mga huling araw nito sa Malacanang bago bumaba sa puwesto.

Sumulat naman si Executive Secretary Victor Rodriguez sa Senado at Kamara hinggil sa naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na huwag pirmahan ang nabanggit na batas.

Awtomatikong magiging batas ang isang enrolled bill kung hindi ito aakisyonan ng Presidente sa loob ng 30 araw matapos makarating sa Office of the President.

Tutol ang Department of Health (DOH) at ibang eksperto sa kalusugan sa Vape Bill dahil ilang probisyon umano nito ay salungat sa layuning mapangalagaan ang kalusugan ng publiko at hindi rin angkop sa international standards.

Hindi papayagang bumili ng vape products ang mga kabataang 17 ang edad pababa. (Aileen Taliping)