Vanuatu baby buwena-manong nabakunahan gamit drone delivery

Petmalu ang isang sanggol sa Vanuatu, Kuala Lumpur dahil siya ang kauna-unahang tao na nabakunahan gamit ang isang commercial drone.

Ayon sa U.N. children agency, UNICEF na isang “big leap for global health” na ang lugar na Vanuatu ang world’s first government na maaaring gumamit ng commercial drone na maghahatid ng vaccines.

Kayang liparin ng drone ang 40 kilometers sa loob lamang ng 25 minuto kung saan aabutin ng mahigit isang oras kung lalakarin.

Layunin nito na makasagip ng buhay ng mga residenteng naninirahan sa malalayo at liblib na lugar.

“It is very innovative. I hope it will extend to a wider region,” ayon kay Gina Dehinavanua, ng humanitarian agency CARE International.

Malaki ang tulong nito para mabakunahan ang mga sanggol at bata at mailigtas sila sa anumang sakit.

Ang Pacific island nation na mayroong 280,000 katao na naninirahan sa may 80 isla ay maituturing na world’s poorest countries.

Sa 1,000 sanggol na ipinapanganak sa Vanuatu ay may 28 ang namamatay bago sila maglimang taong gulang dahil sa kawalan ng bakuna kumpara sa nabakunahan na, ayon sa UNICEF data noong 2016. (Vick Aquino)