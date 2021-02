Vanessa asar sa ‘bastos’ na rapper

BINATIKOS ni Vanessa Bryant ang American rapper na si Robert Rihmeek Williams o mas kilala sa bansag na ‘Meek Mill’ nang idamay nito sa kanyang `lyrics’ ang pagkamatay ng mister niyang si NBA legend Kobe Bryant.

Inilabas ng biyuda ang himutok nito sa kanyang Instagram post hinggil sa aniya’y pambabastos ng rapper kay ex-LA Laker star Kobe.

“Dear @meekmill, I find this line to be extremely insensitive and disrespectful. Period,” saad ni Vanessa.

“I am not familiar with any of your music, but I believe you can do better than this.”

Sa nilabas kasing kanta ng 33-anyos na artist ay binanggit nito ang pangalan ni ‘Black Mamba.’

“This b**ch I’m f**kin’ always tell me that she love me, but she ain’t ever showed me // Yeah, and if I ever lack, I’m goin’ out with my chopper, it be another Kobe,” saad sa awit.

Inamin naman ng musikero na humingi na ito ng paumanhin sa biyuda.

“I apologized to her in private earlier today not to the public,” ani Robert sa naunang ulat. (Aivan Episcope)