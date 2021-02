Valte nag-throwback sa buhay presidential spokesperson

Masaya na ang dating tagapagsalita ni Pangulong Noynoy Aquino sa pribadong buhay at hindi rin na-miss ang kanyang trabaho noon sa gobyerno.

Sa panayam ng ‘Balitaan at Kumustahan’ ng Politiko Live kay dating presidential spokesperson Abigail Valte, sinabi nito na sobrang hirap na maging tagapagsalita ng isang pangulo lalo’t walang pahinga.

“Totoo hindi ko nami-miss — nami-miss ko ‘yung mga katrabaho ko, kasi syempre lagi ko silang kasama — pero siguro ‘yung trabaho kasi napakabigat, napakahirap, ang hirap pong magkamali,” saad ni Valte.

“Sa totoo po kasi nakakapagod po talaga. ‘Yung madaling araw pa lang gising ka na, syempre ‘yung mga kaibigan natin sa radyo ‘pag bungad ng alas-kwatro, alas-singko, tatawag na ‘yan, tapos syempre mayroon pa tayong balita hanggang gabi,” aniya pa.

Isa pang dagdag sa kanyang alalahanin ay kailangan niyang masuri kung anong opinyon noon ni Aquino at maging accurate sa kanyang mga sasabihing pahayag.

“Kasi kapag humaharap naman tayo sa media, nagsasalita tayo, hindi para sa sarili natin, kumbaga hindi ‘yong personal na opinyon ‘yung hinihingi niyo,” dagdag pa ni Valte.

Wala din aniyang overtime sa gobyerno, at kahit may bagyo ay kailangan niyang pumasok.

“Kapag mayroong nangyayari, kapag bagyo, ang ordinaryong tao ang tanong, ‘May pasok po ba?’ Pero tayo papasok talaga tayo, kahit anong mangyari papasok at papasok ka sa opisina.”

Natanong pa si Valte kung tatanggapin nito sakaling magkaroon ng pagkakataon na maging siya ng kasalukuyang administrasyon.

Ayon kay Valte, taliwas ang kanyang paniniwala sa mga pamamalakad ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Siguro po sa ngayon hindi…masyado po kasing mga polisiya na hindi po naaayon sa aking mga personal na paniniwala,” lahad ni Valte.

“That was my condition when I joined the government in 2010, kasi naniniwala ako sa platapormang gustong itulak nung presidenteng nakaupo noong panahon na ‘yon,” aniya pa.

Paano kung mismong si Duterte ang tumawag sa kanya? Sinabi ni Valte na malabo siyang tawagan ng pangulo at tingin niya’y hindi siya swak para maging tagapagsalita nito.

“Importante din ‘yung relationship nung spokesperson doon sa principal, kasi kailangan, malapit ‘yan, nakakapag-usap kayo nang madalas, may access ka… hindi ko rin po nirerekomenda na mangyari ‘yan,” lahad niya.

Aniya, masaya siya sa kanyang trabaho ngayon bilang corporate lawyer, at wala ring planong pumasok sa politika.

Mapapanood ang buong panayam kay Valte sa Facebook at YouTube channel ng Politiko. (Ray Mark Patriarca)