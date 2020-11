Valenzuela nag-donate ng P4M sa Cagayan, Isabela

Matapos magbigay ng P6 milyon sa Bicol Region, nag-donate naman ang pamahalaang lungsod ng Valenzuela ng P4M sa mga nalubog din sa bahang Cagayan at Isabela.

Ayon sa local government, P2.2 milyong halaga ng bigas ay inilaan sa Cagayan habang P1.8 milyong cash ay donasyon sa Isabela.

Ayon kay Mayor Rex Gatchalian, ang donasyon ay bahagi ng VC Cares Plus Program ng lungsod.

Nauna nang sinabi ni Gatchalian na ang hakbang nila ay dahil nais nilang matulungan ang mga kapwa nila local government unit na malampasan ang kinahaharap na suliranin.

“Although we have spent so much fund in the response to COVID-19 that almost depleted our resources, we are still fortunate enough to have some amounts to spare to assist our brothers and sisters who suffered ill luck from the recent super typhoon while the battle against this pandemic is still on going,” pahayag ni Gatchalian. (IS)