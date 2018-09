Valenzuela City, buong puwersa laban kay Ompong

Puspusan ang naging paghahanda ng pamahalaang lokal ng Valenzuela sa pangunguna ni Mayor REX Gatchalian para sa pagpasok ni bagyong Ompong sa Philippine Area of Responsibility (PAR).

Setyembre 10 nang bigyang direktibo ni Mayo­r REX ang Valenzuela Disaster Risk Reduction and Management Office (VCDRRMO) na itaas ang alert level sa lungsod.

Sa mismong araw ding ito itinalaga ang apat na Libreng Sakay trucks upang makatulong sa mga Valenzuelanong komyuter. Gayundin, nakahandang rumesponde ang lahat ng Search and Rescue vehicles at equipment sa oras na kaila­nganin ito habang binabayo ang Kalakhang Maynila at Hilagang Luzon ng bagyong may international name na Mang­khut.

Bilang bahagi ng pag­hahanda, pinagana ang 11 sirena ng lungsod kada dalawang oras upang bigyang abiso ang mga mamamayan sa parating na panganib kaakibat ng pinsalang maaaring idu­lot ng bagyong Ompong. Abiso rin ang sirena sa maaaring gawing pre-emptive evacuation.

Katuwang ng VCDRRMO ang City Social Welfare and Development Office (CSWDO), City Health Office (CHO) at City External Services Offices (CESO) sa pagsisigurong maayos na maililikas ang residenteng maaapektuhan ng pagtaas ng tubig sa ilang barangay sa Valenzuela.