Valeen ‘nalason’ sa Boracay

Ang dapat sana ay masayang bakasyon ni Valeen Montenegro sa Boracay ay nauwi sa pagkakaratay sa kama.

Ayon kay Valeen, sa post niya ng mga larawan na naka-dextrose siya, bigla siyang nahilo, gininaw, nagsuka, nanghina, sa ikatlong araw nila sa Boracay.

Base sa mga sintomas, tila na-‘food poison’ si Valeen sa Boracay. Nagpasaklolo si Valeen sa mga staff ng hotel para makahanap ng doktor. Nang makita ang kalagayan niya, agad siyang sinaksakan ng IV at pinainom ng antibiotics.

Hindi na binanggit pa ni Valeen kung ano ang kinain niya kaya siya nalason.

Pero, bumuti naman ang lagay ni Valeen, ‘yun nga lang umikli ang araw na dapat sana ay nagi-enjoy sila sa isla kasama ang kaibigan.

Sofia, Paolo nagkabugan ng kili-kili

Matindi talaga ang social media. Madalas pagsimula ng away.

Anyway, nagsabong nga ang mga kilikili nina Sofia Andres, Paolo Ballesteros sa social media, at wala ngang tulak kabigin ang mga netizen sa dalawa.

Masisilip sa kanilang mga Instagram, ang mga larawan nina Sofia, Paolo na nakalantad ang kanilang mga underarm.

Magkaiba nga lang ang naging mood ng pagbalandra ng dalawang celebrity ng kanilang mga kili-kili, dahil si Sofia ay nayamot, habang nagtatanong naman si Paolo.

“What h*ck is wrong with people. Zoom it in all you want!” sabi ni Sofia.

Good vibes at kalmado lang naman si Paolo na pinapipili ang mga fan kung alin ang mas maganda, ang mukha nyang walang bigote at balbas, o meron.

“Hair or no hair?” tanong niya.

Well, pareho namang pinuri ng mga follower ang kili-kili ng dalawa.

Pero para sa akin, mas winner ang kili-kili ni Paolo kumpara kay Sofia. At kay Sofia ay mala-chicken skin ang balat, na tinutubuan na ng mga buhok. Ang kay Paolo, maayos ang pagkaka-shave.

Akting ni Jericho napansin sa Tate

Nominado si Jericho Rosales at pelikula niyang ‘Basurero’ sa New Film Makers Los Angeles 2022 o NFMLA 2022, na isang US based award-giving body.

“Our short film ‘Basurero’ gets nominated for best international drama and kulot gets a best actor nomination at the NFMLA 2022 in Los Angeles! List of nominees and jurors on Variety article up in my Bio! This little jeepney made it to the Hollywood! Cheers team!” sabi ni Jericho.