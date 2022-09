Valdez tigasin kontra dengue

NAKABALIK na sa pag-eensayo si three-time Premier Volleyball League (PVL) conference best player at University Athletic Association of the Philippines (UAAP) season MVP Alyssa Valdez matapos pagdaanan ang matinding laban kontra dengue virus noong isang buwan na halos umabot sa delikadong sitwasyon.

Matapos ang ilang linggo ay nakasama na nito ang mga kakampi sa Creamline Cool Smashers-Philippine national team na naghahanda para sa darating na ASEAN Gran Prix sa Nakhon Ratchasima sa Thailand, kung saan nakatakdang sumabak ang mga kakampi nito kontra host country, Vietnam at Indonesia simula sa darating na Biyernes.

Subalit mababanaag sa katawan ng 29-anyos na dating nabansagang “The Phenom” sa Ateneo De Manila University Lady Eagles ang pagbabago sa katawan nito na tila malaki ang ipinayat kasunod ng komplikasyon na dulot ng dengue, na dahilan kung bakit hindi ito nakalaro sa nagdaang Asian Volleyball Confederation (AVC) Cup for Women na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City, kung saan nagtapos ito sa sixth place finish.

“She’s Back!” ayon sa Instagram story ni strength and conditioning coach Mark Caron kung saan nagsalita rito si Valdez na sinabing, “It’s our first break, and Alyssa is dying,” saad nito sabay halakhak habang nagsasanay sa PhilSports Arena.

Kahit pa man nagsasanay na ang long-time national team member at team captain, hindi pa rin ito pinapayagan na lumahok sa ASEAN GP ng kanyang mga doktor.

Gayunman, makakasama pa rin ito sa biyahe ng koponan patungong Thailand upang magbigay ng motibasyon at inspirasyon sa mga kakamping pangungunahan nina six-time PVL Best Setter Jia Morado-De Guzman kasama sina back-to-back MVP Diana Mae “Tots” Carlos, Jessica Margarett “Jema” Galanza, Michelle Gumabao, Jeanette Panaga, libero Kyla Atienza, PVL Finals MVP Celine Domingo, Kyle Negrito, Fille Cainglet, Rizza Mandapat, Rose Vargas at ang nagbabalik na si Risa Sato.

Makakalaban ng national squad ang 13-time Southeast Asian Games champion na Thailand sa main game sa alas-7:00 ng gabi sa Setyembre 9, pagkatapos ng bakbakan ng SEAG runner-up na Vietnam at Indonesia sa alas-4:00 ng hapon.(Gerard Arce)