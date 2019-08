Valdez tanggap nang popokus si Ravena sa ‘one great love’

ALAM ni Alyssa Valdez na may araw na magbabalik din ang kanyang nobyo na si Kiefer Ravena sa ‘one great love’ nito.

At ito ay walang iba kundi ang larong basketball.

Makalipas ang 18 buwan, opisyal nang sabak ulit sa national team duty si Kiefer bilang full-pledged Gilas member.

Salang si Kiefer sa tuneup game ng PH Nationals kontra Ade­laide 36ers Linggo ng gabi, may tsansa pang makasama sa Final 12 ng Gilas.

Sa Twitter pinahatid ni Valdez ang kanyang pagsuporta sa kanyang iniirog.

“You have waited so patiently because of how much you love and respect the sport, and now, babe, it’s time to finally reunite with your one great love,” paglalambing ni Queen Eagle. (Ray Mark Patriarca)