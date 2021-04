Valdez, Santiago papalo sa tryout

ILAN sa mga naimbitahan para sa three-day national team tryouts ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) sa Subic sina volleyball superstar Alyssa Valdez, Jaja Santiago, Mark Espejo, Bryan Bagunas at Sisi Rondina.

Ayon kay PNVF president Ramon “Tats” Suzara, tig-40 na kababaihan at kalalakihan ang inimbitahan para sa indoor volleyball tryout habang tig-20 naman para sa beach volleyball.

“The PNVF is currently prioritizing its elite/high-performance initiatives through the National Team Commission,” saad ni Suzara. “The national team will be focusing on the 31st Southeast Asian Games in Hanoi in December.”

Bukod kay Valdez at Santiago, naimbitahan rin para sa indoor women’s volleyball tryouts sina Myla Pablo, Kalei Mau, Ces Molina, Kat Tolentino, Jovelyn Gonzaga, Mylene Paat, Dindin Santiago, MJ Philips, Kianna Dy, Eya Laure, Aby Marano, Risa Sato, Majoy Baron, Bea de Leon, Maddie Madayag, Dennise Lazaro, Dawn Macandili, Kath Arado, Rhea Dimaculangan, Kim Fajardo, Alohi Robins-hardy, Jia Morado at Jasmine Nabor.

Samantala, bukod kay Espejo at Bagunas, swak rin sa indoor men’s volleyball tryouts sina Mark Alfafara, Jessie Lopez, Kim Dayadante, Ish Polvorosa, Ricky Marcos, Josh Retamar, Manuel Sumanguid, Jack Kalingking, John Vic de Guzman, Ysay Marasigan, Jao Umandal, Rex Intal, Kim Malabunga at Francis Saura.

Gaganapin ang indoor volleyball tryouts sa Abril 28-29 sa Subic Gym habang papalo naman ang tryouts ng beach volleyball sa Abril 30 sa Subic Tennis Courts. (JAToralba)