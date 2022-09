Valdez, Jaja patok sa national squad

TILA aasa pa rin sa mga manlalaro mula Premier Volleyball League (PVL) ang Philippine national women’s volleyball team sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia sa susunod na taon.

Ayon sa lumabas na report, nakatakdang bumalangkas ng mga manlalaro na kakatawan sa bansa sa biennial meet na nakatakdang sumipa sa Mayo 2023 tulad ng ginawa sa nagdaang 31st edisyon sa Hanoi, Vietnam.

Kumasa doon sina Alyssa Valdez, Jaja Santiago, Jema Galanza, Kat Tolentino at Abby Marano sa women’s national squad na tumapos ng 4th place sa likod ng 13-time champion Thailand, Vietnam at Indonesia.

Mananatiling nasa radar pa rin ng national team ang mga gaya nina Valdez, Jaja, Galanza, Tolentino at Aby subalit dadaan pa ito sa masusing pagkokonsidera ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) at PVL.

Ayon kay PVL Commissioner Tony Boy Liao, muli silang sasandal sa mga batikang manlalalro na paniguradong babalasahin ni national head coach Jorge Edson de Brito Sousa ng Brazil base sa magiging takbo ng laro sa darating na PVL Reinforced Conference na bubuksan sa Oktubre 8.

Nitong lamang nagdaang Asian Volleyball Confederation (AVC) Cup for Women na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City at katatapos lang na 2nd ASEAN Grand Prix 1st leg sa Nakhon Ratchasima, Thailand, nirepresinta ng back-to-back PVL champions Creamline Cool Smashers ang bansa, kung saan nagresulta sa best finish na 6th place at 0-3 rekord na 4th place, ayon sa pagkakasunod.

Matatandaang bumuo ang PNVF ng koponan na kakatawan sa mga nasabing international tourney na pangunahing magmumula sa 84th season the University Athletic Association of the Philippines (UAAP) champions na National University Lady Bulldogs, subalit hindi nagkasundo ang dalawang panig.

Sisimulan ang panibagong season ng UAAP women’s volleyball at NCAA women’s division sa ikalawang semester sa susunod na taon, habang ilalatag ang huling kumperensiya para sa PVL sa susunod na buwan. (Gerard Arce)