Valdez, Gumabao hahataw vs Soltones, Nabor sa ‘G1’

Mga Laro Ngayon: (Mall of Asia Arena)

1:45 p.m. – Pocari Sweat-PAF vs BanKo-Perlas (3rd Place)

3:45 p.m. – Creamline vs PayMaya (Finals, Game 1)

SIMULA na ang giyera sa pagitan ng Creamline at PayMaya, nakatakda silang magharap nga­yong araw sa Premier Volleyball League (PVL) Season 2 Reinforced Conference sa Mall of Asia Arena, Pasay City.

Mag-uupakan ang Cool Smashers at High Flyers sa alas-3:45 ng hapon sa Game 1 ng kanilang best-of-three finals.

Bumitin sa hukay ang isang paa ng Creamline matapos malugmok sa Game 1 kontra Pocari Sweat-Air Force pero kumapit ang Cool Smashers kina former Queen Eagle Alyssa Valdez at Michele Guma­bao upang itarak ang panalo sa Games 2 at 3.

Kinalos ng Cool Smashers sa do-or-die match ang Lady Warriors, 25-23, 25-18 at 33-31 noong Biyernes.

Nasagad din sa Game 3 ang High Flyers, tinalo nila sa rubbermatch ang Banko-Perlas Spikers, 22-25, 14-25, 25-14, 25-23 at 15-12.

Ibabangga naman ng High Flyers sina local star Gretchel Soltones at setter Jasmine Nabor at mga American import Tess Rountree at Shelby Sullivan.

Malakas ang loob ng mga PayMaya dahil sa kumpiyansang ibinibigay ni coach Roger Go­rayeb sa kanila.

“Lagi ko sinasabi sa kanila na ‘yung confidence nila itaas lang nila lagi, ‘wag silang mawawalan ng loob,” saad ni Go­rayeb.