Valdez, Creamline iiwas sa mantsa

Mga laro ngayon:

(PCV Socio-Civic

& Cultural Center)

1:00pm — Creamline vs PLDT

4:00pm — Choco Mucho vs BanKo Perlas

7:00pm — Cignal vs BaliPure

TATANDAAN ni volleyball superstar Alyssa Valdez ang bilin ng kanilang coach upang manatiling malinis ang karta ng Creamline Cool Smashers sa 2021 Philippine Volleyball League Open Conference ‘Bubble’ na ginaganap sa PCV Socio-Civic Cultural Center sa Bacarra, Ilocos Norte.

Nasa tuktok ng team standings tangan ang 3-0 record, makakalaban ng defending champions Cool Smashers ang PLDT Home Fibr Power Hitters ngayong ala-1 ng hapon.

Galing sa makapigil hiningang fifth set win ang Creamline laban sa Black Mamba-Army Lady Troopers.

“Palagi sinasabi sa amin ni coach na we have to play our game. ‘Yun ang nakakalimutan namin. We keep thinking on what to do, we worry what to happen. Next time siguro dapat clear mind at maka-meditate ng maayos,” saad ni Valdez.

Maliban kay Valdez, huhugot ng puwersa ang Cool Smashers kina Michele Gumabao, Diana “Tots” Carlos at Jia Morado para makuha ang pang-apat na sunod na panalo.

Subalit inaasahang mapapahirapan ang Creamline dahil uhaw sa panalo ang Power Hitters.

Sadsad sa unang tatlong laro ang PLDT, kakapitan nila si Isa Molde para makuha ang inaasam na panalo. (Elech Dawa)