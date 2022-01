Valdez bet uli national team

KUNG mabibigyan ng pagkakataon, handang pumalo muli para sa bansa si volleyball phenom Alyssa Valdez.

Ito ang kanyang ipinarating makaraang matanong kung lalaro ba ito sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam at 19th Asian Games sa China kasama ang women’s national volleyball team.

“Well that’s really my dream po talaga. Actually, siyempre lagi ko naman pong sinsabi it’s such an honor and a privilege to represent our country, and as an athlete that’s one of our main goals po talaga na mairepresenta po ang ating bansa,” sey ni Valdez sa “Play It Right TV” kamakailan.

Magugunita na ekis sa national pool ang sikat na balibolista nang lumaro ang koponan sa 2021 AVC Asian Women’s Club Championship sa Nakhon Ratchasima, Thailand.

Samantala, inaasahang aaksiyon naman si Valdez kasama ang Creamline Cool Smashers sa darating 2022 season ng Premier Volleyball League. (Janiel Abby Toralba)