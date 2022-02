Vaccine rollout ipoposte sa LRT

Magkakaroon ng pagkakataon ang mga pasahero ng Light Rail Transit (LRT) Line 2 na makapagpabakuna ng COVID vaccine simula Pebrero 22.

Ayon sa Light Rail Transit Authority (LRTA) magkakaroon ng vaccination sa Recto station at Antipolo station ng LRT 2.

“Commuters may take the train and get vaccinated for the first dose and the booster shots at Recto station every Tuesday and Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. and at Antipolo station every Wednesday and Friday from 8:30 a.m. to 4:00 p.m.,” ayon sa statement ng LRTA.

Ngunit bago makapagpabakuna sa mga nasabing estasyon, dapat ay magparehistro muna sa manilacovid19vaccine.ph ang mga magpapaturok sa Recto habang sa antipolobantaycovid.appcase.net para sa magpapabakuna sa Antipolo station. (Mark Joven Delantar)