Vaccine czar ‘di pa ‘kumakanta’ kay Sotto

HINDI pa nakakapagsumite si vaccine czar Carlito Galvez Jr. kay Senate President Vicente Sotto III kaugnay ng detalye ng COVID-19 vaccine deal na pinasok ng gobyerno sa ilang manufactuter.

“I have yet to hear from Secretary Galvez,” pahayag ni Sotto sa kanyang mensahe sa mga reporter.

Nauna rito, sinabi ni Senator Christopher “Bong” Go na inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Galvez na ibunyag ang detalye ng bakuna kay Sotto.

Ito’y kasunod nang pagkuwestiyon ng ilang senador sa pagtanggi ng mga opisyal na ibunyag ang presyo ng COVID-19 vaccine sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole hinggil sa vaccination plan ng pamahalaan.

Iginiit ni Galvez ang confidentiality disclosure agreements sa mga manufacturer at maaring mawalan ang Pilipinas ng 148 milyong does ng COVID-19 vaccine kung ibubunyag ang presyo nito.

“Wala pong korapsyon sa ating negosasyon. Ang presyo po ng ating binibiling bakuna ay sakop ng CDA, kaya hindi po natin iyon puwedeng ilabas sa publiko,” sabi ni Galvez.

“Maaari pong mawala sa atin ang 148 million doses na nine-negotiate natin sa vaccine companies kapag lumabag po tayo sa kasunduan,” dagdag nito.

“Kausap ko po si Pangulo, at inatasan niya si Secretary Galvez na ipaalam po ang kasunduan kay Senate President Sotto, at nagkausap na rin po kami ni Senate President ukol dito, para magkaroon po ng transparency,” wika pa nito. (Dindo Matining)