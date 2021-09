Uubusin ni Paolo `yun – Lolit: Yen yumaman sa ex-bf na politiko

Sa naging live ng “Take It Per Minute” nina Lolit Solis, Cristy Fermin at Mr. Fu, halos give-away na ang mga clue sa kung sino ang diumano’y ex-boyfriend or dyowa ni Yen Santos base sa mga hirit ni ‘Nay Cristy.

Si ‘Nay Lolit naman, diretsahang sinabi na maninibago raw si Yen kay Paolo Contis ngayon lalo na kung ikukumpara sa ex nito na mayaman talaga.

May hirit pa ito na “baka nga si Yen pa gumasta sa Baguio!”

Sabi niya kasi, “Maninibago si Yen kay Paolo. Wala… walang kasing daming datung do’n sa pinanggalingan niya. Baka nga siya pa ang gumastas do’n sa Baguio!

“Knowing Paolo.”

Sinundutan naman ito ni Nay Cristy na, “Kung aayon kayo sa sasabihin ko, si Yen ang literal na tinatawag na babaeng may brilyante sa pinakamahalagang bahagi.”

Sabi naman ni Nay Lolit, “Bakit, sumisirko? Uma-acrobat?”

“Hindi, lapitin. Lapitin ng lalaki. Ang laki ng karisma,” sagot naman ni ‘Nay Cristy.

Matagal din daw si Yen at ang ex niya na politiko at nakaipon na raw ito.

Pero hirit muli ng manager ni Paolo, “Uubusin ni Paolo ‘yun! Si Paolo pa!”

Tawanan ang lahat.

JaMill binatikos sa balik YouTube

Sa halos 23 minutes na video ng Jamill na sina Camille Trinidad at Jayzam Manabat sa YouTube na “Bakit namin na-delete ang YouTube channel namin?” na ang haba rin bilang pagbabalik nila at unang video nila sa kanilang bagong You Tube channel, hindi naman talaga nasagot ang mga tanong at isyung naglabasan.

Sa haba ng kuwento at explanation nila, mahigit kalahati rito ay naikuwento na rin nila nang mag-post sila sa kanilang Facebook account, the day na dinilete ni Camille ang YouTube account nila na may mahigit 12 million subscribers.

Pinanood namin at hinintay namin kung sasagutin ba nila ang mga tanong na, “totoo bang nagbenta sila ng mga gamit nila, tulad ng mamahalin nilang sasakyan at bakit?” At kung totoo rin ba na kaya nila dinilete ang old YouTube account nila para raw makaiwas sa B.I.R?

Pero wala silang binanggit at all tungkol dito.

Sa isang banda, masasabing may ibang hatak talaga ang Jamill sa online. Wala pang isang araw ay meron na agad silang mahigit 300,000 subscribers.

Sa kabila pa ito ng mga comments na nabasa namin sa YouTube nila na naba-bash sila at tila ‘di na welcome ang comeback nila.

Paulit-ulit ang mga comments na, “The most unwanted comeback.” “The comeback nobody asked for…” “The comeback that we never want.”

Although, marami mang namba-bash, base sa mahigit 300k na nag-subscribe muli at mga loyal Mandirigma pa rin nila, abangan kung kaya pa nga nilang maibalik ang itinapon na nilang mahigit 12 million subscribers.